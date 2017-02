El PP impugna el canvi a la denominació oficial de 'València'

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 20:15h

Els populars adverteixen que no es quedaran “de braços creuats” i apel·len la ciutadania i entitats socials, cíviques i culturals a mobilitzar-se “en contra d'un decret provocador, insultant i innecessari”

El PP afirma estar “fart de les imposicions del tripartit”.

ACN / València



El president de la gestora del PP a la ciutat de València, Luis Santamaría, ha anunciat aquest dimecres la impugnació del decret que estableix que el topònim de la ciutat de València siga exclusivament en la seua forma en valencià, publicat aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), després de l’aprovació al darrer ple del Consell.



Segons que ha explicat Santamaría a través d’una nota de premsa, el PP està "fart de les imposicions del tripartit” i “d’obligar-nos a combregar amb rodes de molí creant problemes on no n'hi ha. Ribó només sap imposar, prohibir, dividir, aïllar la ciutat i afavorir els seus”. En la seua opinió, el decret "obeeix a un sectarisme ideològic aliè al sentir de la gran majoria dels ciutadans. No és un debat social i no n’hi ha cap necessitat”. Per aquest motiu, ha anunciat que els populars impugnaran el decret davant la jurisdicció del contenciós administratiu corresponent “atenent a la seua il·legalitat i sectarisme”.



Santamaría ha advertit a més que els populars no es quedaran “de braços creuats” i ha apel·lat a la ciutadania i entitats socials, cíviques i culturals “perquè es mobilitzen en contra d'un decret provocador, insultant i innecessari. És hora de dir prou ja a les preses de pèl de Ribó i del Consell als valencians creant contínuament problemes on no n'hi ha, en lloc de gestionar ".



El president de la gestora del PP ha considerat que aquesta iniciativa “ha continuat fomentant la divisió entre el valencià i el castellà, i també entre els valencianoparlants, ja que fins i tot la forma València amb l'accent obert no és usada per la majoria de la població. Imposen una mesura d'aquesta importància sense cap consens”.



Santamaría ha indicat que “la gestió de Ribó es resumeix en gastar-se diners en els seus amics, comprar-se un sofà de 5.000 euros, provocar embussos continus al centre de la ciutat, posar plaques commemoratives del 15-M, la memòria històrica, no netejar els carrers, suprimir el toc de les campanes de les esglésies i eliminar les tradicions històriques i culturals. Ja està bé de governar d'esquena a la ciutadania, només per a uns pocs”.



El dirigent ha exigit “respecte a una ciutat com València, amb dos mil·lennis d'història al darrere i amb dues llengües cooficials que enriqueixen el seu patrimoni cultural”. Finalment, ha anunciat que “estudiarem la possibilitat de presentar un recurs judicial davant una decisió tan sensible com és el canvi de nom de la ciutat i que s'hauria d'haver realitzat mitjançant un consens ampli i no de manera sectària per part dels que ni tan sols van guanyar les eleccions”.