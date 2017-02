‘Ara comença la veritable batalla contra el CETA per impedir que s'aprove al Congrés’ 

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 20:30h

La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, considera que l’aprovació hui del tractat comercial de la Unió Europea amb el Canadà (CETA) obri un nou capítol en la mobilització ciutadana contra l’acord

Albiol subratlla el fet que el tractat haja estat aprovat amb el vot favorable de pràcticament tot el PSOE, així com de PP i C's.

RedactaVeu / Estrasburg.



L’aprovació, aquest dimarts al Parlament europeu, del CETA és, per a Marina Albiol, “un autèntic colp contra la democràcia”, perquè “permet que el tractat entre en vigor sense que haja estat aprovat pels parlaments estatals”. La portaveu d’Esquerra Unida a l’Europarlament ha manifestat que “a partir de hui comença la veritable batalla contra el CETA, perquè des de les mobilitzacions ciutadanes hem d’impedir que s’aprove al parlament espanyol”.



PSOE, PP i C’s, “subalterns a les gran corporacions”



Albiol ha subratllat el fet que el tractat haja estat aprovat amb el vot favorable de pràcticament tot el PSOE, mentre alguns dels seus companys al Grup Socialdemòcrata de l’Europarlament han votat en contra: “El PSOE s’ha col·locat a la dreta dels socialdemòcrates europeus, votant junt amb el PP i Ciudadanos. La gran coalició que opera a l’Estat espanyol també governa Europa gràcies als vots dels socialistes espanyols, amb un PSOE completament subaltern als interessos de les grans corporacions”.



La portaveu d’Esquerra Unida a l’Eurocambra ha afegit que “als socialistes els hem de recordar que allò dolent no és votar igual que l’extrema dreta per motius completament oposats, sinó que el més lamentable és que ells voten igual que el PP perquè comparteixen totalment les seues polítiques i posicions. Tenim darrere nostre una història lligada a l’antifeixisme i de defensa de la memòria democràtica que deurien respectar molt més”.





“És la primera vegada que un text legislatiu s’aplica abans de ser degudament aprovat”



El CETA ha estat aprovat per 408 vots a favor, 254 en contra i 33 abstencions, i ara haurà de ser ratificat pels parlaments estatals. Albiol denuncia que “és la primera vegada que un text legislatiu s’aplica abans de ser degudament aprovat”, la qual cosa “suposa tot un xantatge a la ciutadania i als parlaments, a més d’una prova del valor que les institucions europees i els poders econòmics li donen a la democràcia quan contravé els seus interessos”.



Marina Albiol ha volgut agrair el suport rebut dels manifestants que s’han aplegat a Estrasburg per fer visible l’oposició ciutadana al CETA, especialment del grup d’activistes arribats del País Valencià, amb qui ha mantingut un encontre: “Han fet un esforç molt important per arribar fins ací en autocar, i a partir d’ara continuarà la feina de mobilització contra el CETA perquè hem d’aturar-lo des dels carrers. La batalla no està perduda”.







