Reflexió i aprenentatge sobre xarxes socials al Campus de Gandia de la UPV

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 21:00h

Hui dia les xarxes socials són molt importants, a través d'elles es transmet molta informació, des d'una notícia que consideres interessant a l'últim vídeo viral que ha captat la teua atenció, per tant, és important saber moure's en aquests àmbits per poder així explotar al màxim el teu negoci o fins i tot la teua marca personal, i així millorar professionalment.Això des de fa set anys a l'Escola Politècnica Superior de Gandia ho van veure clar i van mamprendre amb el Congrés Internacional sobre Xarxes Social Comunica2 , que enguany tindrà lloc el dijous i divendres d'aquesta setmana. Durant aquests dos dies els organitzadors han procurat acollir les últimes tendències en comunicació on line a través de ponències, tallers i també una part que constarà de comunicacions amb experts en la matèria, per a així reflexionar sobre aquest món, alhora que s'aprenen noves maneres de comunicar a través d'Internet.Un dels ponents més destacats és Toño Fraguas, el periodista i professor que col·labora en el programa de ràdio Hoy por hoy de la Cadena Ser, qui aquest dijous parlarà sobre “Quan la publicitat es viralitza”, juntament amb Zoe Barceló, qui l'acompanyarà com a moderador. En la conferència es parlarà de quines són les estratègies per a viralitzar continguts, l'estructura i els diferents canals on es visualitza.En aquesta edició de ‘Comunica2’ també es comptarà amb una figura a nivell internacional, Janine Warner, pionera en periodisme digital i ensenyament on line a nivell mundial que contarà dijous la seua experiència en mitjans, tecnologia digital i negocis que l'ha portat a treballar com a consultora a Estats Units, sud-Amèrica, Europa, Rússia i Àsia.Un altre dels actes destacats serà la ponència de Cristina Boscá, exalumna d'aquest centre, que actualment codirigeix i copresenta Anda Ya en Los 40 Principales, qui parlarà divendres de “La màgia de la ràdio en xarxes”.Però també s'abordaran temes com “El fenomen GIF” de la mà de Xosé Castró, qui divendres parlarà de la història d'aquest format a meitat de camí entre la fotografia i el vídeo, així com també mostrarà aplicacions per a crear-ne, extraure'ls d'algun vídeo i contarà alguns trucs per a integrar-los de manera formal i informal en xarxes. Xosé ha participat en Paraula per paraula de La2 o Likes de Zero.Una altra vessant destacada en Internet i en particular en les xarxes socials és la gastronomia, ja que molts solen compartir els seus plats, raó per la qual aquest àmbit és un gran espai per cuiners professionals i amateurs per compartir la seua feina i donar-se a conèixer. Per això, en la conferència “En la xarxa sí es juga amb el menjar” David Monaguillo, Miquel Gilabert (Suculent Gilabert) i Begoña Rodrigo (La Salita), moderats per Begoña del Prado mostraran les diferents formes que tenen de projectar la gastronomia en les xarxes socials, sobretot en Instagram.