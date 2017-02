No hi haurà col·lapse als ports: els estibadors desconvoquen la vaga

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 09:15h

Els sindicats d’estibadors no secundaran finalment les vagues convocades en els ports per a la setmana vinent, els pròxims dies 20, 22 i 24 de febrer, davant la proposta del Ministeri de Foment de retardar l'aprovació de la reforma de l'estiba per a donar oportunitat de nou a la negociació."Els sindicats no exerciran el seu dret de vaga", van indicar en un comunicat conjunt Coordinadora, CCOO, UGT i CGT, en resposta a la proposta llançada pel Departament d’Íñigo de la Serna aquesta mateixa vesprada, i que la patronal també ha acceptat."Aquesta convocatòria a l'atur dels ports només perseguia cridar l'atenció sobre una imposició intolerable en una modificació legislativa d'aquesta envergadura. Si s'obri la porta al diàleg i al consens, queda sense sentit aquesta mesura", afig el comunicat.