El Sindicat d'Àrbitres denuncia una ‘brutal pallissa’ a un futbolista juvenil del Rafalafena

Fins a set persones el van agredir durant un partit de la Segona Divisió Regional Juvenil, segons el sindicat

La plantilla del Rafalafena.

El Sindicat d'Àrbitres ha denunciat aquest dimecres la "brutal pallissa" que va rebre un futbolista del CF Rafalafena de Castelló, de la Segona Divisió Regional Juvenil, per part de dos jugadors de l'equip rival, l’Sportiu Primer Molí Castelló A, i un grup d'aficionats en el partit que van disputar els dos equips el passat 5 de febrer a la Ciutat Esportiva Chencho, situada a Castelló.



La pallissa, que segons aquest sindicat va ser propinada per set persones, va provocar que el futbolista, en edat de juvenil, rebera sis punts de sutura a la boca i "nombroses contusions" per tot el cos. Així, el jugador va haver de ser traslladat en ambulància a un hospital després de l'agressió, segons explica l'organització sindical al seu web, on també denuncia insults racistes i amenaces cap a l'àrbitre.



El sindicat també ha publicat l'acta del partit, en què l'àrbitre reprodueix alguns dels insults que va rebre en el transcurs del partit, com "àrbitre, eres un puto pallasso de merda, ‘gilipolles’ " o "com et veja pel Grau et trencaré el puto cap ", després que prenguera la decisió d'expulsar un dels jugadors.



El col·legiat també relata com després d'aquesta expulsió, el delegat d'un dels equips que disputaven el partit va envair el terreny de joc, va agafar l'àrbitre pel braç mentre li demanava explicacions i li va robar la clau del seu vestidor per a no deixar-lo accedir a aquestes instal·lacions i protegir-se fins a l'arribada de les forces de seguretat.



L'àrbitre també destaca en el seu escrit els insults racistes que va patir durant el transcurs del partit, com ara "àrbitre sudaca de merda" o "puto panchito, ves a xiular i a cantar ranxeres al teu país, fill de puta".



Per tot això, va decidir suspendre el partit al minut 80, davant la invasió del camp per part d'alguns aficionats i la situació generada, en què "perillava la integritat física", segons sosté el col·legiat. Les forces de seguretat van haver d’acompanyar-lo fins al seu vehicle perquè abandonara les instal·lacions esportives.



"La violència s'ha normalitzat"

El Sindicat d'Àrbitres ha defensat, després de l'exposició d'aquests fets, que els "eduquen per aguantar-ho tot" i que l’enfrontament s’havia d'haver suspès "molt abans de la brutal pallissa", alhora que han exigit "una explicació" a la Federació de Futbol del País Valencià, ja que "aquest cas només n’és un de més". "La violència en el futbol s'ha normalitzat i més si és contra l'àrbitre. Una altra brutal pallissa sense resposta", conclou el comunicat.