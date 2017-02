Terricabras: ‘El CETA soscava principis democràtics i pot afectar els estàndards europeus’

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 12:00h

Redactaveu / Brussel·les.



El ple del Parlament Europeu ha donat el seu consentiment a l'acord comercial entre la Unió Europea i Canadà (CETA). L’eurodiputat per Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras, que ha votat en contra de l'acord, considera que “el CETA, igual que amb el TTIP, s’ha negociat amb poca transparència. Si no hi ha res a amagar, no cal actuar amb tanta opacitat”. “El secretisme i la pressió dels lobbys ha estat la norma en el procés de negociació”, ha afegit.



L’eurodiputat republicà ha argumentat que, malgrat no estar en contra del lliure comerç, “en tractats d’aquest abast la UE hauria de ser molt prudent”. Figures com el tribunal d’arbitratge privat, que permetrà als inversors privats demandar a països, “soscava principis democràtics i els sistemes judicials d'Europa i Canadà”. “Es tracta d'un sistema judicial paral·lel que prioritza la inversió privada sobre l'interès públic”. També recorda que encara és incerta la compatibilitat del CETA amb els Tractats Europeus i que la Cort de Justícia Europea haurà de valorar-ho a petició del govern belga.



En consonància amb el posicionament del Grup Verds/ALE, Terricabras també manifesta les seues reserves envers el CETA per altres aspectes, com ara per exemple, perquè pot comportar una rebaixa en les normes mediambientals europees i dificultar la transició cap a una energia cada vegada més verda. L’eurodiputat també creu que el tractat amb el Canadà pot soscavar els estàndards socials i de benestar europeus, afectar negativament l’agricultura sostenible europea, dificultar una visió de la política industrial europea, i obrir a les empreses instal·lades al Canadà i al govern canadenc la possibilitat d’influir sobre la futura legislació europea abans que aquesta no passe pel Parlament Europeu.



“A Canadà hi ha 41.000 empreses americanes registrades, que ara tindran el dret a demandar la UE per les seues mesures i lleis de protecció de la salut i el medi ambient”, diu Terricabras. A més, ha afegit, “el CETA conté un capítol sobre cooperació normativa que pretén eliminar barreres innecessàries al comerç i a la inversió, fet que pot comportar una major desregulació o bé una rebaixa dels estàndards europeus”. El diputat també lamenta que el tractat amb Canadà facilitarà encara més la invasió de productes alimentaris com ara llet, carn, ous, fruita i verdura, en comptes d’enfortir els mercats locals i regionals. “A moltes petites i mitjanes empreses, especialment del sector de l’alimentació, el CETA els pot complicar el seu futur”, ha conclòs.