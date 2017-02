La Serra d’Escalona, més a prop de ser Paisatge Protegit

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'Orde per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra Escalona i el seu entorn. En breu es publicarà també en el DOGV l'exposició pública del projecte de decret de declaració corresponent.Es tracta d'un dels espais naturals més rellevants del País Valencià, repartit entre els entre els termes municipals de Sant Miquel de les Salines, Pilar de la Foradada i Oriola (Baix Segura). A més de la seua vegetació, caracteritzada per matolls mediterranis amb pineda i mosaics de vegetació natural i terrenys agrícoles fruit de l'ocupació del territori, té en la fauna un dels valors més rellevants de la zona. És una de les escasses àrees de dispersió de l'àguila de panxa blanca que existeixen en la península i compta amb la presència destacada d'aguiló comú, àguila serpera, mussol real, gat salvatge i teixó.A fi de preservar i conservar tota aquesta riquesa mediambiental, tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebrián, han manifestat en distintes ocasions la voluntat d'augmentar la protecció de la Serra Escalona fins a convertir-la en parc natural. El primer pas d’aquest compromís és iniciar el procediment de declaració de Paisatge Protegit, de tramitació més àgil, que permetrà mentrestant disposar d'un règim de protecció adequat a la rellevància i fragilitat d’aquest espai natural, tal com va explicar el passat cap de setmana el secretari autonòmic, Julià Álvaro, a diverses associacions i entitats de la zona.Així, es dotarà l'espai d'una figura de protecció, que compta amb director-conservador, junta rectora o brigada de manteniment, elements que milloraran notablement la capacitat de gestió de la zona. El procediment ha vingut precedit de conversacions amb els ajuntaments implicats, per a informar-los dels tràmits legalment establits. Entre ells, el preceptiu període de participació pública, al llarg del qual podran presentar-se totes aquelles al·legacions i suggeriments que es considere oportunes, fins que es produïsca la declaració de l'àmbit territorial de la Serra Escalona com a Paisatge Protegit.En paral·lel a aquest procés, se n'obri també un altre de confecció d'un Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), Pla rector d'Ús i Gestió i normes de gestió de la Xarxa Natura 2000, la qual cosa permetrà reclassificar l'espai amb la figura de protecció de Parc Natural. La publicació de l'inici d’aquest procediment en el DOGV és imminent.