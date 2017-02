S’enfonsa ‘el Reig de las camas’ del País Valencià

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

L’empresa Reig Martí d’Albaida presenta un ERO que afecta el 50% de la plantilla



SFJ / Albaida.



Al País Valencià i al món, tothom havia de saber qui era “el Reig de las camas”. Si més no, això pressuposava aquell “rei nord-americà”, Lorenzo Lamas, durant l’espot televisiu que al principi dels noranta promocionava la roba de llit i de llar d’una empresa valenciana que aspirava a convertir-se en el “rei de les cases”.



L’empresa Reig Martí, ubicada a Albaida (la Vall d’Albaida), ha passat de tindre empreses filials, 250 treballadors “en l’època de màxima esplendor” i exportar a tot el món, a aparèixer com a morosa en el darrer informe d’Hisenda, a tindre vagues parcials dels treballadors a les portes de l’empresa des de 2012 (quan es va aprovar un ERO que afectava 19 treballadors, i a la resta se li baixava un 10% la nòmina), tal com denunciava CCOO-PV en el seu moment. Llavors, el sindicat afegia que aquells moviments de l’empresa es van fer “immediatament” després que el govern espanyol, amb la majoria del PP, aprovara la reforma laboral mampresa per Fátima Báñez.



A principis d’aquest 2017, Hisenda publicava el “llistat de deutors, Article 95 bis, de la Llei general tributària”, on apareix Finitextil SL, de la qual Reig Martí és l’accionista majoritària, arribant a un deute d’”1,03 milions d’euros”, segons consta en el document.







Actualment, l’empresa compta amb 111 treballadors, segons informava CCOO-PV aquesta setmana a través d’un comunicat, en què a més denunciava que l’empresa ha iniciat el període de consultes d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a l'extinció de 55 contractes d'un total de 111 persones que treballen en l’actualitat. El sindicat apuntava que “després de tres anys de deutes acumulats, amb successius impagaments de salaris i mobilitzacions constants impulsades per la secció sindical de CCOO en l'empresa, la direcció ha presentat un expedient de regulació, acompanyat de concurs voluntari de creditors”. Per altra banda, el mateix sindicat afegia que els deutes salarials amb els treballadors han estat “posats al dia”.





Vaga de treballadors de Reig Martí (foto d'arxiu). Foto: CCOO-PV.



CCOO ofereix una breu anàlisi de la situació a què s’ha arribat, quan diu que “la deriva de la producció, a tercers països, afegida a la falta d'estratègia empresarial, en un sector, i en una comarca assotada per la crisi, i el dúmping, han portat l'empresa a una situació, segons el parer de CCOO, insostenible”.



Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’empresa per tal de saber quina situació s’albira en el futur, i tot i que reconeixen l’ERO, ara per ara cap dirigent de Reig Martí ha volgut donar més detalls sobre l’assumpte.