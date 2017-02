L'art rupestre de la Valltorta, a l'abast de la ciutadania

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 14:30h

Entre les activitats al voltant de l’Any Valltorta es troba la rehabilitació del Museu de la Valltorta, la senyalística pròpia així com activitats didàctiques i jornades científiques a l’UJI.

Abrics de la Valltorta (arxiu). URL curta



Etiquetes

CEICE, Valltorta

RedactaVeu / Castelló de la Plana.



Aquest dijous s’ha presentat a Castelló de la Plana (la Plana Alta), l'Any Valltorta que contempla tota una sèrie d'activitats culturals, turístiques i educatives per a promoure les pintures rupestres de la Valltorta i Morella la Vella en el centenari del descobriment d'aquests abrics de pintura rupestre, d'enorme rellevància, que compten amb el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.



"El centenari de la Valltorta no és sols una celebració, sinó una oportunitat per tal de posar en el lloc que es mereixen les pintures rupestres i els diferents indrets on aquestes s'ubiquen. És el punt de partida per a recuperar la difusió d'aquest patrimoni de la humanitat excepcional que tenim a l'interior de les comarques de Castelló", ha explicat el conseller Vicent Marzà, qui ha puntualitzat que el conjunt d’aquestes pintures "no és un patrimoni qualsevol”, sinó que “és el nostre patrimoni col·lectiu més antic, el que ens fa mirar més enrere per explicar-nos què som i què fem al món. És per això que la Conselleria i la Generalitat estan fent un esforç en aquest centenari. Hem de contribuir, des del punt de vista de la cultura i el turisme cultural, a la generació d'oportunitats en les comarques de l'interior de Castelló".



S’ha presentat així, el programa d’activitats que tindran lloc en els pobles que formen el Parc Cultural Valltorta-Gassulla (Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, les Coves de Vinromà, Morella, Tírig i Vilar de Canes). De moment, ja s’han dut a terme canvis en el model museogràfic que afecta el Museu de la Valltorta i el Centre d'Interpretació de Morella la Vella, així com diverses actuacions per a esmenar deficiències a les infraestructures. També s'han substituït panells informatius, imatges i vitrines, i es crearan audiovisuals promocionals que es difondran per les xarxes socials i al mateix web del Museu.





Alcaldes i membres del Museu de la Valltorta i el Centre d'interpretació de Morella la Vella amb Vicent Marzà.



Senyalètica pròpia



Tant la Valltorta com Morella la Vella comptaran també amb senyalística pròpia, present arreu de les principals vies de comunicació i d'accés a aquests conjunts patrimonials, tant en l'àmbit local com autonòmic i estatal, per tal de situar aquests indrets en el mapa, que s'afegeixen a la millora dels accessos al museu.



Igualment, s’ha redissenyat la imatge del Parc Cultural Valltorta-Gassulla, amb el nou logotip centrat en la figura de l'arquer que presidirà totes les activitats que es duran a terme en l'Any Valltorta. Totes aquestes actuacions es complementen amb la nova exposició sobre el jaciment, que es compon de 25 panells, i que serà itinerant. Així mateix, hi haurà 4 expositors que inclouen rèpliques dels materials dipositats al Museu de la Valltorta.



Des del punt de vista didàctic i pedagògic, l'Any Valltorta implicarà tota una sèrie d'activitats per als centres educatius dels 8 pobles integrats al Parc Cultural. Es duran a terme tallers de pintura rupestre, tallers de recreació de la manipulació del sílex i de l'obtenció del foc, així com un concurs de pintura en les diverses manifestacions plàstiques i un concurs de redacció per a escolars. També es dissenyaran unitats didàctiques i se'n farà difusió pels pobles de tot el territori valencià.



Per la seua banda, a la Universitat Jaume I se celebraran unes jornades científiques on es posaran de relleu les principals tècniques innovadores de la investigació de les pintures rupestres i les principals vies d'estudi que s'estan duent a terme a les universitats públiques valencianes.



Des del punt de vista de promoció turística i cultural, es duran a terme xerrades divulgatives als diferents pobles del territori valencià, particularment, als 8 pobles que conformen el Parc Cultural, per tal d'apropar el patrimoni als municipis participants i conscienciar els habitants d'aquests indrets en la tasca de preservar aquests vestigis patrimoni de la UNESCO.



Així mateix, el 29 i 30 d'abril de 2017 s'organitzaran unes jornades de portes obertes al Museu de la Valltorta i a l'abric de la Cova dels Cavalls, així com a l'abric de la galeria Alta de Morella la Vella, per tal de promocionar les rutes per al coneixement dels paisatges culturals per part dels visitants.





Tant la Valltorta com Morella la Vella comptaran també amb senyalística pròpia, present arreu de les principals vies de comunicació i d'accés a aquests conjunts patrimonials, tant en l'àmbit local com autonòmic i estatal, per tal de situar aquests indrets en el mapa, que s'afegeixen a la millora dels accessos al museu.Igualment, s’ha redissenyat la imatge del Parc Cultural Valltorta-Gassulla, amb el nou logotip centrat en la figura de l'arquer que presidirà totes les activitats que es duran a terme en l'Any Valltorta. Totes aquestes actuacions es complementen amb la nova exposició sobre el jaciment, que es compon de 25 panells, i que serà itinerant. Així mateix, hi haurà 4 expositors que inclouen rèpliques dels materials dipositats al Museu de la Valltorta.Des del punt de vista didàctic i pedagògic, l'Any Valltorta implicarà tota una sèrie d'activitats per als centres educatius dels 8 pobles integrats al Parc Cultural. Es duran a terme tallers de pintura rupestre, tallers de recreació de la manipulació del sílex i de l'obtenció del foc, així com un concurs de pintura en les diverses manifestacions plàstiques i un concurs de redacció per a escolars. També es dissenyaran unitats didàctiques i se'n farà difusió pels pobles de tot el territori valencià.Per la seua banda, a la Universitat Jaume I se celebraran unes jornades científiques on es posaran de relleu les principals tècniques innovadores de la investigació de les pintures rupestres i les principals vies d'estudi que s'estan duent a terme a les universitats públiques valencianes.Des del punt de vista de promoció turística i cultural, es duran a terme xerrades divulgatives als diferents pobles del territori valencià, particularment, als 8 pobles que conformen el Parc Cultural, per tal d'apropar el patrimoni als municipis participants i conscienciar els habitants d'aquests indrets en la tasca de preservar aquests vestigis patrimoni de la UNESCO.Així mateix, el 29 i 30 d'abril de 2017 s'organitzaran unes jornades de portes obertes al Museu de la Valltorta i a l'abric de la Cova dels Cavalls, així com a l'abric de la galeria Alta de Morella la Vella, per tal de promocionar les rutes per al coneixement dels paisatges culturals per part dels visitants.