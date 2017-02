Batuda policial per difondre pornografia infantil contra 32 tuiters, 5 d’ells al País Valencià

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 15:15h

La Policia Nacional ha detingut 22 persones i n’ha investigat deu més per distribuir pornografia infantil a través de Twitter, en un cas també per abusar sexualment dels seus fills, en un altre per abusar de la germana menor de la seua parella, a més d'altres dos per assetjar sexualment menors en Internet.Així, quatre de les detencions s'han produït a Alacant i una altra a València. A més, entre els arrestats hi ha dos germans bessons d'Alacant que realitzaven pràctiques pedòfiles anàlogues, però sense que cap dels dos saberen el que feia l'altre. En tots dos casos, els agents van trobar proves de la comissió d'assetjament sexual a menors (grooming) a través del mòbil. El seu 'modus operandi' consistia a enganyar les víctimes fent-se passar per xiques adolescents i obtenint fotos sense roba d'aquestes, amb les quals després els feien xantatge. A més, un dels bessons va arribar fins i tot a abusar sexualment -en una ocasió quan era menor d'edat- de dues xiquetes, una d'elles germana de la seua exparella, quan aquesta tenia dotze anys. Es dóna la circumstància que aquesta parella va ser després núvia del seu germà.El perfil dels detinguts i investigats és d'una persona jove, amb una mitjana de 28 anys. Cinc dels investigats per tinença i distribució de pornografia infantil són menors d'edat i entre ells un té menys de 14 anys i, per tant, no és imputable. A més, un d'ells té 16 anys i altres dos, 17. De fet, els agents de la Unitat de Recerca Tecnològica estan detectant que hi ha “un contacte cada vegada major entre persones d'edat precoç i la pornografia”.Els responsables policials han destacat que en aquest cas no es tracta d'una organització criminal, sinó que són persones amb un nexe d'unió: compartir pornografia infantil per Twitter, generalment per missatges privats, però que no es coneixien personalment. “No necessiten saber més, sinó satisfer la necessitat de cercar nous estímuls de vídeos i fotografies”, han apuntat.Les recerques policials es van iniciar per un avís de Twitter Espanya, gràcies a la denúncia d'un tuiter i de la cooperació amb la Policia Nacional. Llavors, els agents van detectar l'existència de diverses persones intercanviant imatges i vídeos des de l’Estat espanyol a través d'Internet. Les primeres labors desenvolupades pels investigadors van consistir en la geolocalització dels diferents sospitosos.En els registres practicats en els domicilis dels investigats, els agents han trobat milers de vídeos i fotos relatives a víctimes d'abusos sexuals. La majoria són imatges de menors de fora de l’Estat espanyol, excepte els casos de Barcelona i Alacant. Les imatges més desagradables són bebès protagonitzant escenes masoquistes, distribuïdes per un ciutadà anglès d'edat madura. En la demarcació de Barcelona la Policia va detenir un home pels abusos sexuals que presumptament va cometre sobre els seus fills de 8 i 13 anys, un d'ells amb trastorn mental.