Vigilància amb drons contra els robatoris en el camp valencià

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

Les aeronaus no tripulades –drons- s’erigeixen com una nova i eficaç ferramenta per a evitar els robatoris en els camps valencians. La localitat de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) implantarà en un breu un programa pilot en aquest sentit gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració - de 8.500 euros- entre l’ Ajuntament i la Universitat Politècnica de València per al control de robatoris en el camp i abocaments incontrolats en el medi rural amb l’ús d’aquestes aeronaus.El període d'implementació del nou servei és de set mesos, per la qual cosa estarà actiu abans que finalitze l'any. Durant aquest temps l'Ajuntament es constituirà com a operadora aeronàutica perquè se li permeta legalment realitzar operacions de vol amb drons, es formaran dos policies locals com a pilots i s'establirà la metodologia perquè aquestes aeronaus s'integren dins de les activitats municipals.L’acaldessa de la Vall d’Uixò, Tania Baños, ha afirmat que aquesta iniciativa “ens situa com una ciutat capdavantera, moderna i que s'adapta al segle XXI”. “Volem estar a l'avantguarda en innovació, coneixement i recerca, de la mà de la universitat, que és qui té les persones que estudien, investiguen, analitzen i implanten noves solucions als problemes que tenim els municipis”, ha destacat.Per la seua banda, el regidor d’Agricultura, Fernando Daròs, ha assenyalat que aquest acord “permet aplicar tecnologia capdavantera i de futur per a fer front a dos dels problemes que patim, com són els robatoris en el camp i els abocaments incontrolats”. D'aquesta manera es durà a terme “una vigilància més precisa i eficaç, perquè abasta més terreny i millorarà la seguretat i la imatge del nostre terme municipal”.Per a açò, es realitzaran vols fotogramètrics amb càmeres per a prendre imatges aèries de les zones on es produeixen els abocaments, videovigilància i actualitzacions cartogràfiques. Aquest projecte es nodreix del treball ja realitzat gràcies a Life Ecocitric, i perquè l'Ajuntament disposa d'una base cartogràfica de totes les parcel·les agrícoles, geolocalitzades i amb dades associades de varietat, extensió i propietari. Açò, segons la primera regidora, redundarà en una major eficiència “perquè sabem quines parcel·les estan en producció a cada moment segons l'època de recol·lecció de cada varietat i on es localitzen”, per la qual cosa “podem saber en quin moment existeix risc de robatori i en quines zones centrar-nos”, ha explicat.Aquest projecte que s'implementarà a la Vall d'Uixó forma part d'un ambiciós programa pilot liderat per la UPV i en el qual participen els ajuntaments d'Algemesí (la Ribera Alta), agricultura de precisió i Xàtiva (la Costera),robatoris en xalets, i l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Cada experiència s'extrapolarà i aplicarà en la resta de municipis una vegada s'avalue el seu funcionament.Cal apuntar que l’Ajuntament de Novelda va ser pioner al País Valencià en 2015 amb el lloguer de drons per a vigilar els cultius del terme municipal.