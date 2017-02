Ampliació de presentació de sol·licituds a la borsa de treball de Sanitat fins al 27 de febrer

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 16:00h

València.



La Conselleria de Sanitat ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds a la borsa de treball fins al pròxim 27 de febrer, després dels problemes detectats i després que es col·lapsara la web el dia d'obertura, segons ha informat Cemsatse.



D'acord amb el sindicat, davant els problemes detectats, l'administració ha admès la reclamació sobre aquest tema plantejada per la convergència de metges i infermeria (Cemsatse), que ha assegurat que la Comissió de Borsa de Treball de la Conselleria de Sanitat ha donat el vistiplau a la proposta de resolució presentada pel director general de Recursos Humans.



Així, s'ha decidit ampliar el termini de sol·licituds fins al 27 de febrer (actualment estava fixat en el dia 21); modificació dels terminis de presentació de documentació acreditativa de requisits i mèrits del 22 de febrer al 7 de març per a qui s'inscriga en un dels tres departaments possibles en categories d'infermeria i infermeria SAMU i del 8 de març al 24 de març farmacèutics de l'administració sanitària sempre que no ho hagueren fet ja en el termini anterior. Del 27 de març al 7 d'abril la resta de categories.



Com a novetat, a part d'en les tres direccions territorials i Gerència d'Alcoi, podran presentar-se els documents acreditatius en els Registres d'Entrada dels Departaments de Salut amb la finalitat de descentralitzar i facilitar els tràmits.



Cemsatse, que dóna suport a la informatització "racional i ben dimensionada" de tots els tràmits de tipus administratiu, es felicita que la Conselleria "haja rectificat en les seues posicions inicials, mostrant-se sensible a les propostes dels professionals sanitaris".