Les Corts exigeix a la ministra Tejerina que salve el riu Albaida

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

Graciela Ferrer (Compromís): “Les mesures contingudes tant en el Pla de Conca del Xúquer vigent com en els anteriors són insuficients i ineficaces per tal d’evitar la proliferació de plantes invasores i la dessecació del riu



La sessió última de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori de les Corts Valencianes, celebrada ahir, ha aprovat per unanimitat la proposta del grup parlamentari de Compromís per instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient espanyol a fer un pla de gestió dels usos de l’aigua i de restauració fluvial del riu Albaida, que faça compatibles els usos agrícoles amb el bon estat ecològic del riu, entre els termes de Manuel (la Ribera Alta) i la seua desembocadura en el riu Xúquer.



Segons la diputada de Compromís, Graciela Ferrer, “recuperar el bon estat del riu Albaida és una obligació ambiental i també una qüestió de responsabilitat social. Per això en aquesta proposta demanem al Ministeri d’Agricultura i, concretament, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que es prenga seriosament els problemes de l’Albaida i que d’una vegada per totes elabore, juntament amb la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, els ajuntaments afectats i els col·lectius interessats, un pla de gestió dels usos de l’aigua i de restauració fluvial de la conca baixa del riu Albaida per evitar la proliferació de plantes invasores i la dessecació del riu, i que reflectisca mesures d’urgència per minimitzar els impactes negatius, eliminant la flora invasora i rescatant la fauna autòctona, quan es produïsquen situacions excepcionals de deteriorament”.



“Les mesures contingudes tant en el Pla de Conca del Xúquer vigent com en els anteriors són insuficients i ineficaces per tal d’evitar la proliferació de plantes invasores i la dessecació del riu Albaida. Són insuficients perquè només s’aborda l’eliminació de plantes invasores d’una manera molt limitada i no la prevenció de la seua aparició i proliferació. I, a més a més, no s’estableixen mesures efectives de gestió per evitar la dessecació del riu en el tram aigües avall de la Séquia Comuna de l’Ènova. Aquests problemes són recurrents i es repeteixen any rere any, afectant en particular els termes municipals de Manuel i Castelló de la Ribera”.



“Ara, amb l’aprovació per unanimitat de la proposta de Compromís en la Comissió de Medi Ambient de les Corts, es dóna un pas endavant per poder garantir la qualitat de vida i un entorn saludable a les persones que viuen a prop del riu Albaida”, ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.