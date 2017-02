Conflicte a Torrevella pel cost de lloguer de l’Auditori Internacional

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquest dilluns 12 de febrer, la Junta directiva d’Ars Aetheria emetia una carta als seus socis on anunciava que, davant el cost del lloguer de l’auditori Internacional de Torrevella, “uns 3.000 euros” segons l’associació, i la “impossibilitat d’assumir les despeses de gestió i neteja” d’aquest, es veien en la situació de “continuar el diàleg amb les Administracions per buscar alguna solució, buscar altres possibles emplaçament amb capacitat similar o suspendre temporalment la programació de concerts”.Tot i que aposten pel “diàleg”, com així ha pogut constatar La Veu en parlar amb les dues parts. Pel que fa a Ars Aetheria, que compta amb dues agrupacions simfòniques (l’Orquestra Simfònica de Torrevella i la Jove Orquestra de Torrevella), apuntava que “qualsevol associació o entitat que vulga utilitzar l’Auditori Internacional de Torrevella, ha de llogar-lo a l’organisme propietari de l’edifici, abonar el lloguer d’uns 3.000 euros per concert i aportar tots els mitjans humans que calguen per a realitzar cada concert, com ara conserges, operaris i tècnics i personal de neteja”.Apuntaven que es reuniren amb l’Ajuntament per a demanar que els “permeta acabar els concerts programats amb les mateixes condicions que es feien fins ara”. No obstant això, aquest diumenge, com així han confirmat a La Veu, han de veure quina decisió prenen després que, durant el matí de dijous, el consistori de Torrevella els comunicarà que no poden fer-se càrrec econòmicament d’unes despeses generades per una “activitat lucrativa privada”.L’Auditori Internacional està sota la gestió de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, una de les empreses públiques que creà el PP de Zaplana per a gestionar Terra Mítica o la Ciutat de la Llum d’Alacant, entre d'altres. Actualment, l’Auditori només obri per a esdeveniments, segons apunten les fonts consultades. Mentrestant, des del consistori indiquen que “l’Auditori no és municipal, sinó de la Generalitat”; ara bé, davant la problemàtica plantejada per ArsAetheria, “la idea de l’Institut Municipal de cultura, de l’alcalde i del govern municipal és donar suport a totes les iniciatives culturals”, i l’Orquestra Simfònica de Torrevella “és una de les més importants”, afegeix el regidor Domingo Pérez. “L’esdeveniment no és nostre i per a una orquestra que cobra entrada”, i que per tant té finalitat lucrativa, “no podem posar personal”. Per això, en la reunió mantinguda aquest dijous, des de l’equip de govern s’ha indicat que “han de sol·licitar subvencions a l’Institut Valencià de Cultura i, amb una valoració de pública competència, aleshores, donar-los el màxim d’ajuda possible”. Afegeix Pérez que des dels organitzadors “han comprés que no és municipal i que el fet que cobren entrades fa que l’ajuntament no puga col·laborar amb un acte privat, però sí col·laborar amb una línia de subvenció”.