El Lluís Vives reviu l’esperit de la Primavera Valenciana

Diversos col·lectius commemoren el 5è aniversari d’unes “jornades d'infàmia per part del Govern en mans del PP” que sorgiren com “una contestació i una lluita d'esperança per l'exemplar reacció dels estudiants i del conjunt de la societat valenciana”

Les entitats convocants de l’acte celebrat a les portes de l’Institut Lluís Vives de València han demanat la derogació de la ‘Llei Mordassa’ que ““retrau a lleis franquistes”.

“Aquest febrer de 2017 commemorem el cinquè aniversari de la Primavera Valenciana, un fenomen social per les llibertats, de transcendència internacional, que va sorgir el febrer de 2012 com una resposta a la repressió de l'alumnat de l'Institut Lluís Vives de València que protestava en contra de les retallades econòmiques en educació de la Generalitat en mans del PP”, han recordat les entitats convocants dels actes en un comunicat.



Els representants de les entitats organitzadores han reviscut aquest dijous a València l'esperit de la Primavera Valenciana en el seu cinquè aniversari, el qual, han assegurat, “ha de ser una constant” en la societat, al mateix temps que han defensat la democràcia participativa i el dret a decidir dels ciutadans “en l'individual i en el col·lectiu” i han rebutjat la Llei de Seguretat Ciutadana del 2015, coneguda com a 'Llei Mordassa'.



Nombrosos assistents en els actes del 5è aniversari “d’un fet de transcendència internacional”, entre els quals es trobava el síndic de Podem a les Corts, Antonio Montiel, s’han concentrat davant l'Institut Lluís Vives de València, on han desplegat una pancarta en valencià, de l'Assemblea Micalet i de la plataforma València sense Mordassa, amb el lema '2012-2017 5è aniversari. De la Primavera Valenciana a la Llei Mordassa'. La commemoració ha estat amenitzada per música de 'tabal i dolçaina' de la Estrella Roja de Benimaclet i amb l'actuació de Pau Alabajos.





Els organitzadors de la celebració han explicat que “no es tracta d'un aniversari més”, ja que en l'actualitat "s'han incorporat noves generacions d'estudiants, tant en l'ensenyament mitjà com en les universitats, que necessiten recordar i conèixer el que va significar la primavera de 2012". Així, han apuntat que va suposar “jornades d'infàmia” per part del Govern espanyol “en mans del PP” i, “al seu torn, una contestació i una lluita d'esperança per l'exemplar reacció dels estudiants i del conjunt de la societat valenciana”. També han denunciat que es va viure “una brutalitat no vista, almenys públicament, des de temps de dictadura” i han destacat que “altres instituts i universitats, al costat de la resta de la societat valenciana es va llançar al carrer” contra la repressió i en defensa de les llibertats ciutadanes i el dret a manifestar-se.





En la lectura del comunicat s’ha ressaltat que dels fets viscuts fa cinc anys es desprèn que “el poble, si s'obstina, pot posar en escac un poder contrari als interessos de les classes populars”.



Clam per la derogació de la llei mordassa



A més a més, han rebutjat les limitacions de llibertats que suposa la 'Llei Mordassa' per ser una norma que “retrau a lleis franquistes, amb dures penes de presó, sancions, retencions,registres i identificacions” i que “ha sigut "durament criticada per sindicats, partits polítics d'esquerres, plataformes i associacions de juristes, entre uns altres”.





Finalment, han apuntat que encara que al País Valencià “el panorama polític ha canviat” i en l'Estat espanyol “el suport al PP ha disminuït”, la política estatal “continua sent majoritàriament contrària als interessos generals, amb pactes que donen el Govern a un partit corrupte com el PP i moderació en les crítiques a la 'Llei Mordassa”, per la qual cosa han insistit a demanar “la derogació completa” d'aquesta norma “antisocial”.





Entre els col·lectius organitzadors es troben Acontracorrent, BEA, SEPC, FEU, COS, Intersindical Valenciana, CGT, València en Comú, Poble Lliure, Obrim Fronteres, PCPV, Estrella Roja de Benimaclet, Plataforma per un nou model energètic (Pc1NME), Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, 15M Massanassa, 15M València en peu-Global Nuit, EntrePobles, ATTAC-PV, Iaios flautes, Ecologistes en Acció, Compromís, Podem, Assemblea per els Llibertats i contra la Repressió-València sense Mordassa.





