Jutges per a la Democràcia denuncia a l'ONU la falta d’independència de la justícia espanyola

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 20:00h

Jutges per a la Democràcia (JpD) ha sol·licitat al relator especial sobre magistrats i advocats de Nacions Unides, Diego García-Sayán, que visite l'Estat espanyol perquè comprove “la greu situació que travessa quant a independència del poder judicial i accés a la justícia per la ciutadania”.L’associació judicial ha remès una carta conjunta amb l'organització Rights International Spain (RIS) en la qual formula aquesta petició i informa de les seues principals preocupacions.Així i en primer lloc, esmenten les “intromissions del poder polític” en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) “amb absència de criteris de mèrit i capacitat en el nomenament d'alts càrrecs de la judicatura”. En aquest sentit, recorden que recentment es va publicar l'informe GRECO sobre l’Estat espanyol en el qual s'expressen “preocupacions sobre les interferències del Govern en el nomenament dels membres del CGPJ i indirectament en els alts càrrecs judicials”. Sobre aquest tema comenten que “el Consell d'Europa va haver de recordar que el mètode de selecció hauria de ser percebut com a lliure de tota influència política”.“La falta d'independència del CGPJ va ser constatada recentment també pel Consell Consultiu dels Jutges Europeus del Consell d'Europa, que va afirmar que no ha pogut garantir la divisió de poders de l'Estat”, comenten sobre aquest tema.Adverteixen de “l’absència absoluta de diàleg amb els operadors de justícia” en les “nou reformes que ha patit la Llei Orgànica del Poder Judicial en la desena legislatura a instàncies del Govern espanyol o del grup parlamentari popular, aprovades amb el suport únicament d'aquest partit i que suposen un minvament addicional a la independència judicial”.Les citades organitzacions mostren també la seua preocupació per les “interferències polítiques mentre els jutges estan exercint les seues funcions” amb una “pressió” que “lamentablement s'ha convertit en una cosa comuna” i que “cerquen influir sobre ells perquè canvien les seues decisions”.

D'altra banda, es pregunten si la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM) va a agilitzar l'administració de justícia en termes de recursos i sobrecàrrega de treball. En aquest sentit recorden que jutges, fiscals i altres professionals del dret han argumentat que “la reducció de terminis d'instrucció unida a la falta de recursos contribuiran en la pràctica a una major impunitat particularment en els casos de corrupció política i a un augment de la desconfiança en els tribunals, ja que la llei no s'aplica a tots per igual”.Per últim, Jutges per a la Democràcia i Rights Internacional Spain adverteixen que les retallades en la justícia han agreujat la saturació dels jutjats i tribunals espanyols i han causat “retards indeguts” i alguns, com els que afecten la justícia gratuïta, posen “cada vegada més obstacles en l'accés a la mateixa per a la ciutadania”, al temps que esmenten la posada en marxa del projecte Papel Cero “amb zero recursos, menor seguretat jurídica i riscos a la confidencialitat de les actuacions”.