La mostra de cinema educatiu homenatja la protagonista d''El Virgo de Vicenteta'

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00h

El proper dimecres, 22 de febrer, Sagunt, seu de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2017 (MICE), acollirà l'homenatge a Rosaria Omaggio, protagonista d'El Virgo de Vicenteta, qui enguany presidirà aquesta edició de la mostra. L'acte, que estarà conduït i presentat pel cronista Lluís Mesa, consistirà en un homenatge a la trajectòria artística, intel·lectual i al compromís social de l'actriu, que ha treballat al costat de directors com Woody Allen i el treball més recent de la qual ha sigut l'aparició en la sèrie de TVE La Sonata del Silencio.A les 18.15 hores de dimecres, al centre cultural Mario Monreal de Sagunt, Rosaria Omaggio serà rebuda per els germans Caballer, a més de les Falleres Majors de la Federació Junta Fallera de Sagunt, els quals li faran lliurament d'un reconeixement per la seua trajectòria artística, qui actualment és ambaixadora d'UNICEF d'Itàlia.Després de l'acte d'homenatge, que serà públic i gratuït, es projectarà el seu primer curt com a directora, Hey You!, i la projecció del llargmetratge Walesa, man of hope (Walesa, l’esperança d’un poble), del director polonés Andrzej Wajda. També hi haurà una actuació musical a càrrec de l'alumnat del conservatori i l'escola de la Lira Saguntina.A aquest acte acudiran productors, directors, realitzadors, actors de cinema i mitjans audiovisuals que estan participant en la MICE, arribats de llocs tan llunyans com Ucraïna, Bangladesh, Índia, Itàlia, Indonèsia o Cuba i una directora dels Emirats Àrabs, als quals l'ajuntament oferirà una visita guiada pel municipi de Sagunt per a donar-los a conèixer el patrimoni cultural i artístic i que facen difusió d'ell.