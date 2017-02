Aspencat i Txarango, primeres confirmacions per als concerts d'agost a Xàtiva

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 21:15h

Comencen a saber-se els primers grups que actuaran en la celebració de la Fira d'Agost de Xàtiva i els dos primers noms que ha fet saber comarcalcv han sigut els d' Aspencat Txarango , cosa que suposa una continuació en l'aposta per la música en llengua pròpia per part del consistori xativí.Aspencat, en plena gira, passarà enguany pel Viña Rock , després que aquest hivern hagen dedicat temps entre altres feines a preparar un nou videoclip que veurà la llum molt prompte, tal com anuncia el grup al seu Facebook.El grup català, Txarango, presentarà en Xàtiva el seu últim disc que apareixerà per primavera i que començaran a rodar pels escenaris també en la cita festivalera de Villarobledo (Castella la Manxa).