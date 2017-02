Carmena dóna suport a la proposta de Ribó de cobrar l’IBI a l'Església

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 09:15h

L’alcaldessa de Madrid diu a València que és necessari que “hi haja homogeneïtat la tributació”

Ribó i Carmena al Palau de Congressos de València.

Foto: Europa Press URL curta



Etiquetes

Església, IBI, Joan Ribó, Manuel Carmena

Comentaris 1 Micalet 17 de febrer 10.48h

Totalment d'acord. Tots aquells edificis de l'església que no siguin pel culte, han de pagar els mateixos tributs que tothom.

Entre l'església, els militars, la reialesa i "tanti quanti", aquí sols paguem els rucs de sempre

1 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 - 10 - 20 - tots 1





Comenta El comentari s'ha enviat correctament







Nom (o Pseudònim) Població (Opcional) Correu electrònic (No es visualitzarà. Ha de ser real per validar el comentari) Comentari Notificació via adreça electrònica si hi ha comentaris nous Previsualitza



La direcció de La Veu del País Valencià es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.



L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, s'ha mostrat a favor de cobrar l'Impost de Béns Immobles (IBI) a edificis que siguen propietat de l'Església Catòlica que no es dediquen al culte.Així ho ha indicat la primera edil de Madrid abans de participar en les Jornades Municipalistes per un Finançament Local Just a València, en ser preguntada per la seua opinió sobre la possibilitat d'articular mecanismes perquè l'Església puga pagar l'IBI en alguns immobles que no siguen confessionals, com ha proposat l'alcalde de València, Joan Ribó. Carmena s'ha mostrat a favor d'aquesta possibilitat perquè ha indicat que és necessari “que hi haja homogeneïtat en la tributació de tots els béns”.No obstant això, ha puntualitzat que qualsevol tipus de mecanisme que es puga considerar no ha d'incloure aquells immobles, tant de l'Església Catòlica com de qualsevol altra confessió, que “siguen específics del culte”.