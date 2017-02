El G-6 es fa fort davant el Certamen de Bandes de València

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 09:30h

Que les bandes de música de Llíria, Bunyol i Cullera, les més reconegudes artísticament del País Valencià, volen fer-se fortes front a l’Ajuntament de València durant els últims anys sobre l'organització del Certamen Internacional de València(CIBM) és més que evident. L'anomenat G-6, encara que amb daltabaixos, sempre ha sigut un lobby de pressió per als organitzadors de l’Internacional de València i, des de l’any passat, viuen, malgrat la seua rivalitat artística, una “pax augusta” i que pot fructificar en un festival de les sis societats musicals i sobretot constituir-se amb personalitat jurídica pròpia, en un pols a l’organització del CIBM.



Així, aquesta setmana, la ciutat de Llíria ha acollit la segona trobada de l'acord impulsat per aquest municipi i les seues bandes junt amb els ajuntaments de Bunyol i Cullera i les seues respectives societats musicals. Totes aquestes entitats han promogut una iniciativa per a desenvolupar projectes en comú que contribuïsquen a revitalitzar el moviment de bandes i els seus músics en totes les seues facetes. La primera reunió es va celebrar a Bunyol el passat any.



Un dels acords adoptats ha sigut la constitució d'una personalitat jurídica pròpia que aglutine les sis bandes, a fi de buscar suport institucional i empresarial a les activitats conjuntes que projecten.



A més, les societats musicals, amb la col·laboració dels ajuntaments, organitzaran uns festivals de música en els quals actuaran aquestes bandes conjuntament. Aquest cicle de concerts serà presentat pròximament.



En la cita celebrada, els Banys Àrabs de Llíria, han participat l'alcalde edetà, Manolo Civera; el de Cullera, Jordi Major, i el de Bunyol; així com la Unió Musical i la Primitiva de Llíria; Santa Cecília i l'Ateneu Musical de Cullera, i l’Artística i La Armónica de Bunyol.



Un dels fets que crida l'atenció és que fa anys que, d'aquests sis bucs insígnies de la música valenciana, no coincideixen en la secció d’honor del CIBM dues bandes alhora.L’Organització sap que això li trau projecció al certamen, i elles, les bandes de Llíria, Bunyol i Cullera saben que són necessàries per a recuperar impacte i transcendència del certamen. Tanmateix, diversos motius els han dut a, o bé participar sempre que no ho faça cap de les altres cinc o, directament, a no participar, com el 2016. Sabedores que són un element clau en l’atracció del CIBM, es van reunir a Bunyol l’any passat per a demanar canvis en el certamen, entre d'altres, per a demanar que es retorne a la Plaça de Bous, segons diuen oficialment, per motius d’aforament. Per això, fa uns mesos es van reunir a l’Ajuntament de València per a traslladar el malestar existent en el si del G6 i demanar el retorn.