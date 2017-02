Projecte ‘Escola amb Ànima’ al País Valencià, el drets humans no es negocien

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 00:00h

“Després d'haver viscut la realitat dels camps de refugiats el passat estiu a Grècia i l'impacte emocional i humà que comporta no queda una altra sortida que l'Acció”



Alícia Coscollano / Benicarló.



Les imatges que arriben de refugiats a través dels mitjans de comunicació ens han deixat el cor desmuntat i sense bastides. Les condicions, habitualment adverses, empitjoren exponencialment durant l'hivern. Un grup de persones, entre les quals es troba la benicarlanda Rosa Jovaní, a més d'indignar-se per la seua situació, han decidit passar a l'acció implicant-se en un projecte d'àmbit autonòmic organitzat per l'associació “Escola amb Ànima” i el col·lectiu valencià ‘Obrim Fronteres’.



Des d'aquestes plataformes, s'estan organitzant unes jornades de caràcter estatal i comunitari que, sota el títol I JORNADES PAES, (Projectes d'Autogestió i Equitat Social per a persones refugiades a Espanya), pretenen ser una trobada, reflexió i accionament de projectes de treball en Xarxa, enfocats a la inclusió de les persones Refugiades que arriben a l'Estat espanyol. Aquestes JORNADES es desenvoluparan el cap de setmana de l'11 al 12 de març del 2017 en l'IES Benlliure de València. Com expliquen Rosa i una altra de les cares més visibles del projecte, Rania García, en les Jornades es donaran a conèixer diferents propostes. El lema que presideix la seua seu és contundent i tota una declaració d'intencions, “els drets humans no es negocien”.



-Quins són els projectes que preteneu impulsar des d'aquestes jornades?

Es tracta de projectes d'èxit d'autogestió, sostenibilitat i respecte als DDHH, alhora que canalitzen els recursos culturals, professionals, acadèmics, experiencials… que les persones refugiades porten amb elles. S'han ideat juntament amb persones refugiades que ja estan al nostre país, amb la possibilitat de ser replicats i adaptats a la singularitat de cada municipi, fonamentalment en aquells que any rere anys veuen envellir la seua població amb la consegüent pèrdua de serveis públics en l'àmbit educatiu, sanitari, etc. Projectes com el Llogaret Viu, centrat en l'àmbit rural, i que ens parla de la repoblació de municipis deshabitats, amb persones refugiades; Projectes com el de Tapissos, que acull l'apoderament de la dona Refugiada, generant Cooperatives de dones; Projecto Colors, enfocat a espais urbans, on la infància i adolescència refugiada poden tenir espais per al desenvolupament i aprenentatge d'arts i ciències, entre uns altres. Tanmateix, van a ser una eina per a visibilitzar la situació real de les persones refugiades que actualment estan en territori espanyol, informar dels tràmits i traves que des del govern i administracions existeixen perquè arriben al nostre territori.



-Quin és el motor principal que us impulsa a emprendre aquestes jornades?

Després d'haver viscut la realitat dels camps de refugiats el passat estiu a Grècia i l'impacte emocional i humà que comporta no queda una altra sortida que l'Acció. En treballar braç a braç amb elles comprenem que el que més necessiten és sortir d'aquesta situació, començar una nova vida que els ajude a superar el dolor, sentir esperança en el futur oferint-los possibilitats d'una vida autònoma i digna. Des de les diverses organitzacions ciutadanes, s'està denunciant l'actual situació i demandant el compliment dels acords del nostre govern i, en totes les comunitats, els ciutadans i ciutadanes surten al carrer a alçar un crit de protesta demanant que obren les fronteres. Hem d'unir-nos per salvaguardar la qualitat de vida de totes les persones Refugiades.



-La gent implicada en el projecte, ja havien col·laborat d'anteriors activitats o iniciatives?

Un petit grup de quatre persones sí perquè formen part de la plataforma ciutadana “Obrim Fronteres”. La resta ens hem anat incorporant a poc a poc segons les necessitats plantejades per al bon desenvolupament de les Jornades, en ser conegudes o amigues de les integrants del grup, de fet, és un grup obert, en el qual animem a participar a totes aquelles persones interessades.





Responsables del projecte.



-Com organitzeu la planificació de les diferents activitats?

Solem reunir-nos una vegada a la setmana per a posar-nos al dia, organitzar i coordinar les accions següents. Exposem idees, fem propostes, aclarim objectius i distribuïm tasques concretes, a cada membre, a realitzar durant la setmana. També amb les xarxes socials donem a conèixer les nostres accions. Diàriament ens comuniquem amb molta freqüència mitjançant un grup de whatsapp i compartim dades significatives. Si cal prendre alguna decisió, s'informa el grup i es demana opinió.



-La societat, en general, està assabentada de les activitats que heu organitzat emmarcades en la iniciativa?

Estem just ara mateix intentant que arribe la informació a la gent. Hem realitzat dues entrevistes en Ràdio Malva i Ràdio Klara i hem contactat amb La Ser i RNE i estem a l'espera de ser entrevistades. També hem enviat un mail als alcaldes i alcaldesses dels municipis de València i, prompte, ho farem a Castelló i Alacant, amb una carta d'invitació a aquestes JORNADES i arxius amb el document PAES i el cartell anunciador. Tot això, carta, document i Cartell en les dues llengües de la comunitat.



-Són jornades obertes a tot aquell que desitge implicar-se i participar?

Sí, i aprofitem aquest espai per animar a la participació i a inscriure's, la qual cosa poden fer entrant a la web



-Una de les finalitats primordials imagine que consistirà a acollir i situar a més refugiats i construir una xarxa que els permeta sobreviure fins que millore la seua situació.

Sí, evidentment aquesta és la finalitat principal de les JORNADES, encara que moltes persones han ofert voluntàriament llits, casa, habitatges rurals, horts i altres serveis per a donar-los asil. La xarxa a teixir entorn a ells i a elles és fonamental i és el cor d'aquestes JORNADES. Teixir aquesta xarxa és molt important, perquè travar una xarxa és sinònim de crear llaços solidaris de coneixement i comunicació que permeten compartir i beneficiar-se dels assoliments de la resta dels seus membres.



-Les jornades transcorren a València, però hi ha gent d'altres ciutats i localitats, com ara del Baix Maestrat, implicades en aquest projecte. La resposta està sent positiva?

De moment la resposta és positiva encara que necessitem una gran difusió. Persones com Javier de Lucas Martín, catedràtic de filosofia en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València; Mariano Bueno, benicarlando, tan volgut per nosaltres, pioner en temes com la Geobiologia, el cultiu biològic, el Moviment Alternatiu Rural (MAR) i unts altres; Jesús Arnau ‘Machicha’ “masover” arrelat a la seua terra, com ell mateix es descriu, gran amic i executor dels variats projectes que han desenvolupat conjuntament, i actualment l'ànima de l’Hort dels Flors, (un lloc urbà on conrear salut),es mostren molt interessats i disposats a col·laborar en tot el que aquest a les seues mans.



-S'ha impulsat un projecte de Crowfunding. Quin un altre model d'autogestió del projecte pot iniciar-se, ja que no compteu amb cap tipus de subvenció?

Realment l'organització d'aquestes JORNADES requereixen un desemborsament econòmic que no posseïm, ja que manquem de fons propis. Des del lloguer dels espais fins al pagament del transport de persones refugiades o la reproducció de materials impresos, es paguen, per la qual cosa hem hagut de recórrer a una campanya de CF que agraïm que difongueu des d'aquest mitjà i animem a fer alguna donació per molt humil que semble. No tenim subvenció alguna. Tot el treball se sustenta en l'aportació voluntària personal i econòmica de les persones implicades en aquest Projecte.



-Us heu posat en contacte amb Ajuntaments del Baix Maestrat o de les comarques de la demarcació de Castelló i del territori del Sénia?

Si, ens estem posant en contacte a través de converses telefòniques i, prompte, rebran cartes d'invitació. Hem parlat amb el benicarlando Javier Gil, guarda forestal dels Ports, que ens ha posat en contacte amb algun alcalde interessat per aquest tipus de proposta que duen o volen dur a terme projectes de repoblació, autogestió, horts ecològics, rehabilitació de llogarets, dinamització de la vida social del poble,etc. També amb membres d'alguna Mancomunitat on s'aborden problemàtiques comunes d'una mateixa comarques.



-Quina ha estat, o creeu que pot ser, la seua resposta? Esteu esperançats?

Sí, estem molt esperançats encara que sabem que aquest projecte és molt ambiciós.



-Què es pot fer des de municipis com Benicarló, Vinaròs, Càlig, Peníscola i altres localitats del País per a implicar-se en aquest projecte?

Des d'aquests municipis tan dinàmics es poden aportar els recursos que ja disposen aquests ajuntaments per a la sensibilització de la població i eradicació de conductes racials o de rebot als immigrants per la seua forma de vida o la seua cultura. Valorar la multiculturalitat com l'enriquiment de la vida del poble, així com, fer-se ressò i/o participar d'aquestes Jornades a les escoles, en els Instituts, en les Associacions ciutadanes i de Benestar Social, etc. Informar-se dels Projectes que hem assenyalat anteriorment i si consideren portar-los a la practica en funció de la seua pròpia realitat social. Les aportacions econòmiques, com ja hem indicat, són de gran ajuda, ja que molt poc és molt per a subvencionar aquest projecte amb tanta llum que ens reconcilia amb la humanitat i ens rescata la dignitat i l'esperança com a poble solidari.





Solem reunir-nos una vegada a la setmana per a posar-nos al dia, organitzar i coordinar les accions següents. Exposem idees, fem propostes, aclarim objectius i distribuïm tasques concretes, a cada membre, a realitzar durant la setmana. També amb les xarxes socials donem a conèixer les nostres accions. Diàriament ens comuniquem amb molta freqüència mitjançant un grup de whatsapp i compartim dades significatives. Si cal prendre alguna decisió, s'informa el grup i es demana opinió.Estem just ara mateix intentant que arribe la informació a la gent. Hem realitzat dues entrevistes en Ràdio Malva i Ràdio Klara i hem contactat amb La Ser i RNE i estem a l'espera de ser entrevistades. També hem enviat un mail als alcaldes i alcaldesses dels municipis de València i, prompte, ho farem a Castelló i Alacant, amb una carta d'invitació a aquestes JORNADES i arxius amb el document PAES i el cartell anunciador. Tot això, carta, document i Cartell en les dues llengües de la comunitat.Sí, i aprofitem aquest espai per animar a la participació i a inscriure's, la qual cosa poden fer entrant a la web www.escuelaconalma.com on es troba tota la informació del Projecte, Jornades i on podeu us inscriure de forma absolutament gratuïta, en les JORNADES.Sí, evidentment aquesta és la finalitat principal de les JORNADES, encara que moltes persones han ofert voluntàriament llits, casa, habitatges rurals, horts i altres serveis per a donar-los asil. La xarxa a teixir entorn a ells i a elles és fonamental i és el cor d'aquestes JORNADES. Teixir aquesta xarxa és molt important, perquè travar una xarxa és sinònim de crear llaços solidaris de coneixement i comunicació que permeten compartir i beneficiar-se dels assoliments de la resta dels seus membres.De moment la resposta és positiva encara que necessitem una gran difusió. Persones com Javier de Lucas Martín, catedràtic de filosofia en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València; Mariano Bueno, benicarlando, tan volgut per nosaltres, pioner en temes com la Geobiologia, el cultiu biològic, el Moviment Alternatiu Rural (MAR) i unts altres; Jesús Arnau ‘Machicha’ “masover” arrelat a la seua terra, com ell mateix es descriu, gran amic i executor dels variats projectes que han desenvolupat conjuntament, i actualment l'ànima de l’Hort dels Flors, (un lloc urbà on conrear salut),es mostren molt interessats i disposats a col·laborar en tot el que aquest a les seues mans.Realment l'organització d'aquestes JORNADES requereixen un desemborsament econòmic que no posseïm, ja que manquem de fons propis. Des del lloguer dels espais fins al pagament del transport de persones refugiades o la reproducció de materials impresos, es paguen, per la qual cosa hem hagut de recórrer a una campanya de CF que agraïm que difongueu des d'aquest mitjà i animem a fer alguna donació per molt humil que semble. No tenim subvenció alguna. Tot el treball se sustenta en l'aportació voluntària personal i econòmica de les persones implicades en aquest Projecte.Si, ens estem posant en contacte a través de converses telefòniques i, prompte, rebran cartes d'invitació. Hem parlat amb el benicarlando Javier Gil, guarda forestal dels Ports, que ens ha posat en contacte amb algun alcalde interessat per aquest tipus de proposta que duen o volen dur a terme projectes de repoblació, autogestió, horts ecològics, rehabilitació de llogarets, dinamització de la vida social del poble,etc. També amb membres d'alguna Mancomunitat on s'aborden problemàtiques comunes d'una mateixa comarques.Sí, estem molt esperançats encara que sabem que aquest projecte és molt ambiciós.Des d'aquests municipis tan dinàmics es poden aportar els recursos que ja disposen aquests ajuntaments per a la sensibilització de la població i eradicació de conductes racials o de rebot als immigrants per la seua forma de vida o la seua cultura. Valorar la multiculturalitat com l'enriquiment de la vida del poble, així com, fer-se ressò i/o participar d'aquestes Jornades a les escoles, en els Instituts, en les Associacions ciutadanes i de Benestar Social, etc. Informar-se dels Projectes que hem assenyalat anteriorment i si consideren portar-los a la practica en funció de la seua pròpia realitat social. Les aportacions econòmiques, com ja hem indicat, són de gran ajuda, ja que molt poc és molt per a subvencionar aquest projecte amb tanta llum que ens reconcilia amb la humanitat i ens rescata la dignitat i l'esperança com a poble solidari.