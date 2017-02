Descontrol a Europa de les importacions de cítrics de Sud-àfrica

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 00:00h

Jordi Sebastià, representant de Compromís al Parlament Europeu, denuncia que la Comissió Europea ignora l’acord del Parlament, de no modificar la directiva 2000/29/EC, la qual dóna garanties de seguretat fitosanitària per als cítrics

Brussel.les.



Al mes de desembre els citricultors es felicitaven perquè la proposta de la Comissió Europea de rebaixar els criteris de control fitosanitari per a fruites i verdures va ser rebutjada pel Parlament Europeu. Però ara, tal com ha expressat Jordi Sebastià, representant de Compromís al Parlament Europeu, “ens trobem que al mes de gener la Comissió va presentar de nou el mateix text, rebutjat pel Parlament, als membres del Comitè Permanent de Sanitat Vegetal. Al mateix temps, ens trobem amb informació que s'ha fet pública recentment de l’Associació d’Exportadors de Cítrics de Sud-àfrica sobre la disparitat de criteris en les inspeccions fitosanitàries entre els ports de l’Estat Espanyol i els de Països Baixos.”



Les dades diuen que des del 2015, els exportadors de cítrics de Sud-àfrica, ja no envien les seues mercaderies pels ports espanyols, on les mesures de seguretat són molt més rigoroses, sinó que ho fan a través del port de Rotterdam, on els controls fitosanitaris són més flexibles.



“Es dóna la circumstància que els controls fitosanitaris de Rotterdam estan en mans d’una empresa privada, gestionada pels propis importadors de fruites i verdures holandesos”, --continua Sebastià--. “No podem permetre que la Comissió Europea ignore les decisions del Parlament Europeu, òrgan on resideix la representació de la voluntat de la ciutadania europea. Per tant, hem realitzat les preguntes oportunes i hem denunciat públicament aquesta anomalia que esperem que no es torne a repetir. La UE ha de vetllar per la seguretat i la sanitat vegetal. No han après res de la crisi de la Xylella fastidiosa que pot acabar amb el cultiu de les oliveres i amb gran part de l’agricultura de la Mediterrània”