Bonig tem que la nova RTVV siga ‘un instrument de destrucció massiva del PP’

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 11:30h

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, està convençuda que la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) i la nova RTVV “serà en la pràctica un instrument de destrucció massiva del PP". La líder del mateix partit que durant anys ha ostentat el poder polític de la Generalitat Valenciana i al qual diferents agents han denunciat per la instrumentalització política que feia de l’extinta RTVV, que l'aleshores president Alberto Fabra va decidir tancar, s’ha manifestat en aquest termes durant una entrevista realitzada per Europa press.En aquesta, però, també ha manifestat que “espera i desitja que la nova radiotelevisió valenciana siga plural", encara que no li cap "el menor dubte" que “no ho va a ser, perquè aprofundirà en tots els errors del PP”.Per altra banda, ha afegit que “si alguna cosa controla molt bé l'esquerra són els mitjans de comunicació i, en aquest cas, ho faran. No em cap el menor dubte, ho dic clarament", ha indicat la portaveu del PP.Segons ha indicat, no és una cosa que diga ella, sinó que "Pere Mayor, que és una figura destacada en Bloc-Compromís, ja va dir que des del Palau de la Generalitat quan Puig era cap de gabinet de Joan Lerma remetia via fax l'escaleta de tots els informatius". "Jo conec el senyor Puig sent alcalde de Morella i sé com se les gasta amb els mitjans públics a Morella", ha explicat.