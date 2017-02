Anàlisi del començament de la Lliga d’escala i corda al 45è ‘Colp a Colp’

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 13:00h

Ja tenim ací el programa vint-i-dos de la segona temporada de ‘Colp a Colp’, el número 45 del total, que estarà farcit de notícies de l’actualitat del món de la pilota.Al principi del programa, podreu escoltar el sumari, on vos avançarem tots els temes que tractarem. Tot seguit, farem un repàs de les competicions professionals, on ja hem tingut les primeres partides del XXVI Circuit Professional d’Escala i Corda.Quant a les competicions de tecnificació, repassarem qui són les finalistes dels circuits sub 18 i sub-23 de raspall femení així com els guanyadors de les finals del Mancomunitat de la Vall d’Albaida i tindrem un dels vencedors amb nosaltres, Jorge Perales.Així mateix, en l’espai amateur vos contarem com va la Lliga comarcal de la Marina Alta i qui és el campió de la Supercopa de galotxa, modalitat que també té un torneig que comença aquest cap de setmana. Com no, tindreu al vostre abast la cèlebre secció de vocabulari amb l’explicació d’una nova expressió del ric lèxic de la pilota amb la veu de Sergi Durbà. Hui, “galeria”. En la secció cultural, vos contarem l’estat en què es troba el trinquet de Gandia.Recordeu que podeu seguir ‘Colp a Colp’ a Facebook i a Twitter , on podreu assabentar-vos de totes les novetats del programa.El programa, com sempre, serà emès per Ràdio Godella 98.0 FM i Ràdio Manises 105.7, divendres a les 13.30h. Dissabte, a les 14h, es podrà tornar a escoltar a Ràdio Godella. A més a més, també el podreu escoltar a Ràdio Terra divendres a les 17.00h i a RàdioAktiva (107.6 en l’Alcoià i 98.2 en la Vall d’Albaida) divendres a les 14.00h. I, per descomptat, també podreu escoltar aquest ‘Colp a Colp’ i la resta a la nostra web: www.pilotaveu.com