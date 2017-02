La Conselleria d’Educació i l’Institut Ramón Llull construeixen ponts de col·laboració

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 13:15h

El Consell ha fet una passa endavant per a normalitzar les relacions amb l’Institut Ramon Llull, després que sota el mandat del PP al País Valencià sorgirà la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, per a afegir la pota representativa que faltava dins de l’ens on té presència la Generalitat de Catalunya així com el govern de les Illes. En aquest sentit, en la darrera assemblea que se celebrà a Alzira a les darreries del 2016, on es va decidir per unanimitat triar Diego Gómez, l’actual alcalde d’Alzira (Ribera Alta), com a president, es va decidir igualment traslladar al cap del Consell, l’interès perquè la Generalitat Valenciana entrara a formar part de l’Institut Ramon Llull, tal com va informar aquest diari en aquell moment.Així, durant el ple del Consell celebrat aquest divendres, s’ha donat llum verda i s'ha aprovat un conveni marc de col·laboració entre l'Institut Ramón Llull i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la promoció del valencià en universitats de fora del territori valencià, Catalunya i les Illes Balears. L'objectiu d'aquest conveni marc és establir programes de lectorats i càtedres en universitats situades fora del nostre àmbit lingüístic.Així doncs, en els lectorats i càtedres que s'establisquen s'impartiran estudis de llengua, literatura i cultura, que es complementaran amb la realització d'activitats acadèmiques i de recerca, així com seminaris i conferències. Igualment es col·laborarà per a propiciar la realització de proves de certificats oficials de coneixements lingüístics.A més, l’Institut Ramon Llull establirà els contactes necessaris amb les universitats que la Conselleria d'Educació considere estratègiques i gestionarà el manteniment i funcionament dels programes de lectorats i càtedres. Igualment, ambdues institucions subscriuran, conjuntament, convenis singulars anuals on es fixaran aspectes com ara la programació, el calendari d'activitats, les universitats on s'impartirà la docència, els continguts curriculars o les aportacions econòmiques. Per últim, han informat que aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys.