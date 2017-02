La revista 'Saó' dedica el seu últim número a la pilota valenciana

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 13:30h

La revista Saó ha dedicat el seu número del mes de febrer a la pilota valenciana. La seua secció “Quadern” es titula “La pilota valenciana, més que un esport” i han volgut amb ell aportar el seu granet de treball per a aproximar el nostre esport i el seu món als seus lectors. PilotaVeu ha col·laborat estretament amb Saó per tal que aquesta edició de la prestigiosa revista valenciana arribe als seus subscriptors.En el seu número 423 apareix una entrevista a Ricard, pilotari professional i coordinador de PilotaVeu. També han publicat tres articles de David Sarasol, Amàlia Garrigós i Sergi Durbà. El de Sarasol està dedicat als aspectes culturals del nostre esport, Garrigós parla de la seua experiència gràciesi, per últim, Durbà dóna la seua visió sobre el futur tenint en compte d’on venim.Saó és una de les revistes valencianes més reconegudes i també pionera en la premsa escrita en valencià després del franquisme. "El Quadern" ha estat coordinat per Ricard Sentandreu i compta amb les col·laboracions de Víctor Agulló, David Sarasol, Sergi Durbà i Amàlia Garrigós.Si voleu aconseguir aquest número de la revista Saó, accediu ací: