El Palau celebrarà els 30 anys amb una primavera a la valenciana

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 00:00h

Encara queden algunes fites importants en aquesta temporada d’hivern del Palau de la Música de València que durant aquest any “especial” de 2017 està immers en la celebració del seu 30è aniversari. Una d’aquestes vetllades “destacades” serà la visita del director Ton Koopman amb l’Orquestra de València, com destaca el director del Palau, Vicent Ros, en ser preguntat per aquest diari. Durant aquest concert ( 10 de març ) amb el director neerlandès, participaran com a solistes les violinistes de l’OV, Anabel Garcia del Castillo i Esther Vidal. “És en aquests concerts on hi ha participació valenciana --i més músics de la nostra orquestra--, on ens agradaria que la gent, i els abonats, s’acostaren més”, apunta Ros, qui manifesta la “il·lusió” que li faria que aquests concerts a la valenciana tinguen “bona resposta” perquè això significaria que “allò nostre importa com a mínim igual que allò que portem de fora”.La Temporada de primavera serà la que pose punt i final a la temporada anual del Palau, encara que després continuarà el Festival de Jazz i el Certamen de València, així com altres activitats fora d’abonament. No obstant això, serà una temporada “especial” on destaca “la tornada de Cecilia Bartolli, que encara que ha vingut moltes vegades és molt seguida i molt ben rebuda” al Palau, destaca la presidenta i regidora de Cultura, Glòria Tello. Encara que entre la programació allò “més important serà la Simfonia dels mil (de Mahler), el 28 d’abril, i nosaltres fem el 30è aniversari el 25 d’abril. És d’alguna manera l’obra mestra que posarà el colofó a la temporada del nostre 30è aniversari”, explica Tello a aquest diari.Igualment, “per a mi és important l’últim concert” d’aquesta temporada de primavera, revela la regidora, ja que serà una nova col·laboració amb les Arts, un concert (30 de juny) on l’Orquestra veïna amb Roberto Abbado farà Parsifal (Wagner), La mort de Cleòpatra (Berlioz) i la Simfonia núm. 1 “Tità” (Mahler), “de manera que hem passat de no col·laborar res, a fer-ho dos voltes en un any. Això és per a mi especial”, afegeix. Encara que oficialment la temporada primaveral començarà el 24 de març, amb la visita del director nord-americà Lawrence Foster amb l’OV,“farem fora d’abonament altres activitats, com per exemple el 25 d’abril, una jornada de portes obertes, i estem treballant en altres projectes, on no sé si abans d’estiu o després, s’inaugurarà una exposició permanent dedicada al Palau i a la música” de la qual va donar informació en exclusiva aquest diari. “I, per últim, volem fer abans que acabe 2017 o ja a principis del 2018, un Congrés Internacional de Música”.Aquest mes de febrer està atapeït pel Festival Beethoven i en març començarà l'última temporada anual de l’auditori que enllaça amb altres esdeveniments musicals com el Festival de Jazz o el Certamen de València, així com altres cicles i festivals que tenen l’auditori com una de les seus, com és el cas del Festival de música contemporània Ensems, a més de la temporada de concerts de la Banda Municipal de València o el cicle d’orgue. “Alguns abonats ens pregunten si hem incrementat el pressupost i com hem fet per a portar tantes coses”, diu la presidenta, qui respon que el Palau “no ha incrementat el pressupost de programació, és el mateix”, sinó que s’ha programat amb “més dinamisme”. Aquestes reaccions són “una manifestació positiva” apunta Glòria Tello. Igualment, afegeix que ha pogut constatar que “altra gent s’està començat a acostar al Palau, gent més jove, i això per a mi és bàsic per a poder garantir la continuïtat del Palau”.“És una temporada molt bona”, exclama Vicent Ros, “però hi ha uns concerts que no m’agradaria que la gent es perdera i són en els que participen gent valenciana”. Destaca en aquest sentit el concert que dirigirà el valencià Rubén Gimeno (7 d’abril), un dels directors que entrava en les apostes a la titularitat de l’OV quan acabe Traub, “amb dos solistes valencians, tio i nebot, els contrabaixistes Xavier Sapiña i Hèctor Sapiña i, a més, toquem una obra del valencià Ferrer Ferran, El gegant de fusta”. Per aquestes coses, “em faria il·lusió que el Palau estiguera ple, com està amb Barenboim, perquè això donaria a entendre que els nostres són tan importants com els de fora” afegeix Ros.També destaca “l’estrena de l’encàrrec a Llorenç Barber”, que finalment serà el 5 de maig, dirigida per Carlos Garcés (director titular de Santa Cecília de Cullera), on també “es farà el Concert per a marimba, vibràfon i orquestra d’Emmanuel Séjourné amb els percussionistes de l’OV, Lluís Osca i Josep Furió”, però “també tindrem la Capella de Ministrers o el Cor de la Generalitat”, destaca.“Com a artistes internacionals destaquen la violinista Leticia Moreno, el pianista Joaquin Achúcarro, l’Orquestra de Sant Petersburg amb Temirkànov, l’Amsterdam Baroqe amb Koopman i la Passió segons Sant Mateu, el violinista Renaud Capuçon o el violoncel·lista Damian Martínez i l’espectacle simfònico-coral de la Simfonia dels Mil”, recomana el director del Palau, qui conclou: “Però, m’agradaria que la implicació del públic amb aquells concerts on tenim presència valenciana siga especial”.