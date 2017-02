Oltra espera que retornen els diners ‘saquejats per plebeus i aristòcrates’ als valencians

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 14:00h



EP / València.



La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat aquest divendres que encara que la sentència pel cas Nóos haja absolt l’exvicealcalde de València Alfonso Grau i els altres exalts càrrecs valencians jutjats, espera que els diners "saquejats" tornen als ciutadans valencians.

"El que diuen els jutges no ho posaré en qüestió", ha dit, encara que ha expressat la seua confiança en el fet que els diners "saquejats" tornen als valencians perquè "no era poc" sinó que era "el suficient com per a construir un centre de salut".



Sobre aquest tema, ha manifestat, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, que la Justícia s'ha pronunciat sobre un cas "en el qual es van saquejar els diners públics de manera il·legal per a lucre de les persones que han sigut condemnades i que estan vinculades, en la part política, al PP".



Així, ha subratllat que existeix una altra condemna a un expresident autonòmic per corrupció, en al·lusió a Jaume Matas, i ha recordat que, respecte a la branca valenciana, el Tribunal Superior de Justícia valencià va acordar no instruir eixa part i ha considerat que la sentència "obeeix a la instrucció que es va dur a terme a Palma".



"És greu la situació de corrupció política vinculada al PP que hem viscut, on plebeus i aristòcrates ens han saquejat", ha dit, per a afegir que no sap en quins termes es fixen les indemnitzacions en la resolució de l'Audiència de Palma, per la qual cosa desconeix si correspon eixa devolució de diners o no.



En tot cas, confia que "els diners saquejats de la branca valenciana tornen a les arques públiques, encara que no s'hagen condemnat els polítics que al principi es pensava que podien haver afavorit eixe saqueig", ja que "perquè Urdangarin saquejara les arques públiques, hi havia polítics que li facilitaven el saqueig".