Els equips de Genovés II i Marc s’enfronten amb la necessitat de sumar

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 14:30h

La Lliga Professional torna a la Marina aquest cap de setmana, amb una partida de molt de nivell, dissabte, al trinquet de Pedreguer, on es veuran les cares dos trios. Açò vol dir que s’espera un espectacle d’emoció, ja que en aquesta competició els trios estan molt equilibrats i tothom confia en ells, prou més que en les parelles, encara que no sempre són així les partides.L’equip, que representa l’Ajuntament de Murla, format per Genovés II, Dani i Carlos s’enfrontarà al de Pedreguer-MasyMas, integrat per Marc, Pere i Héctor I. Ací, el pronòstic potser estiga un poc decantat de la mà dels primers, per allò que Genovés torna a agafar forma, com va demostrar dimarts al trinquet de Massamagrell, on va fer una brillant exhibició, tant ell com Dani. Tampoc cal oblidar que el mitger Pere és de Pedreguer i s’ha forjat dins del trinquet del seu poble, que es coneix com la palma de la mà. Allí rendeix prou i si Marc torna “fresquet”, després d’uns dies que ha descansat per a recuperar-se de problemes físics, pot passar de tot.A més a més, els dos equips arriben a Pedreguer amb la necessitat de sumar, perquè uns i altres van perdre la primera partida. Marci Genovés davant Soro III . Per això, Dani ens diu que “després de la partida que férem dimarts, José i jo, estem convençuts que a Pedreguer podem guanyar, perquè vam perdre la primera i si volem arribar a semifinals, hem d'apretar, perquè tots els equips són molt bons i no podem despenjar-nos. El trinquet de Pedreguer el tenim tots molt tocat i allí he tingut bones actuacions. Confie en Genovés II i Carlos per a traure endavant el compromís i seguir lluitant en la Lliga”.