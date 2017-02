Oltra replica a Bonig sobre la nova RTVV: ‘Pensa el lladre que tothom roba’

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 14:45h

La resposta a les desafortunades i lamentables declaracions de la presidenta del PP valencià en què va augurar, ja abans de la seua engegada, una utilització partidista de la futura Ràdio i Televisió públiques valencianes --Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC)-- per part del Govern del Botànic no s’han fet d’esperar i ha sigut la portaveu i vicepresidenta Mónica Oltra qui, en la roda de premsa posterior al ple del Consell ha assegurat: “Pensa el lladre que tothom roba”, matisant, això sí, “lladre no en sentit literal en aquest cas”.Oltra s'ha pronunciat en aquests termes després que Bonig, en una entrevista a Europa Press, afirmara que espera i desitja que la nova radiotelevisió valenciana siga “plural”, encara que no li cap “el menor dubte” que no ho va a ser, perquè aprofundirà “en tots els errors del PP”.Sobre aquest tema, Oltra ha qüestionat que Bonig pense que els nous mitjans de comunicació públics es dirigiran “de la mateixa manera que dirigien ells Canal 9 i Ràdio 9” que, en el cas del PP, “van ser un arma de destrucció massiva de la veritat”, ja que “van tapar l'accident del metro i qualsevol opció de pensament o opció emocional que no entroncara amb el que el PP considerava que havien d'entroncar”.En aquesta línia, ha insistit que Bonig creu que “tots som igual que ells i açò no és així” i, per aquest motiu, ha dit, la llei de les Corts ha procurat que els òrgans de la nova CVMC “tinguen el reflex de la pluralitat suficient perquè aquestes coses no passen” i també que l'elecció dels directius tinga la majoria suficient perquè no es tornen a produir les mateixes situacions."I aquest govern –ha incidit Oltra– va decidir no fer un projecte de llei sinó que les Corts elaboraren la proposició de llei perquè des del minut zero no volíem una televisió governamental ni partidista, sinó de tots els valencians”, per a afegir: “Bonig projecta, que és pensar que l'altre farà el que el teu faries. Que estiga tranquil·la”.