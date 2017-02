Barberà (ERPV): ‘És incomprensible que seguim sense poder veure TV3 al País Valencià’

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 15:00h

El president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, ha qualificat “d'inexplicable” que, després de 6 anys, “seguim sense poder veure una televisió pública en la nostra llengua malgrat el canvi de govern”. Barberà ha lamentat que “tenim el dubtós honor de seguir ser l’únic territori europeu amb llengua pròpia sense mitjans de comunicació públics”El dirigent republicà ha destacat que “fa any i mig del canvi de govern al Consell i ni s’han recuperat les emissions de TV3 ni s’han reprès les emissions de la ràdio i televisió públiques valencianes". I ha afegit que “no té cap sentit” que tenint un acord polític amb el govern de la Generalitat de Catalunya “no hagen tornat les emissions de TV3 al País Valencià, tal com va ocórrer a les Illes Balears pocs mesos després del canvi de govern allà”.El president d’ERPV ha criticat “la manca de voluntat del Consell d’articular l’espai comunicatiu entre territoris amb què compartim llengua” i, en aquest sentit, ha recordat que “la decisió de supeditar la tornada de les emissions de TV3 a la reobertura de RTVV és únicament política i fruit de la manca de valentia per establir un nou relat per al País Valencià que supere el marc ideològic del Partit Popular”.Finalment, Barberà ha exigit “la recuperació immediata” de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio: “No podem deixar perdre un minut més per a bastir l’espai comunicatiu comú entre els territoris amb què compartim llengua. No fer-ho seria contrari al dret a la informació dels valencians", ha sentenciat.