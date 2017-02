EUPV critica que Sánchez nomene com a alt directiu de bombers un excàrrec del PP inhabilitat

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 16:15h

La diputada d’EUPV en la Corporació provincial d’Alacant, Raquel Pérez, ha expressat la seua “sorpresa” sobre el nomenament com a alt directiu en l’àrea de Bombers de la Diputació d’un excàrrec del PP inhabilitat.“Ens sorprèn que a César Sánchez -president de la Diputació d'Alacant - no li tremole el pols a l'hora d'adjudicar un lloc directiu a una persona inhabilitada i, a més, justament en l'àrea de Bombers, on recordem que els treballadors reivindiquen des de fa moltíssim temps millores en les seues condicions laborals i no ha sigut capaç el president de la Diputació d'actuar en aquest àmbit ni moure un dit”, ha manifestat la diputada d’EUPV per a tot seguit afegir: “Pel que sembla, el PP deu favors ocults, perquè sinó és inexplicable aquesta decisió tan controvertida que ha pres”,