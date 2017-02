Els Premis Maestrat Viu obrin el termini de presentació de candidatures

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquest dissabte 18 de febrer els Premis Maestrat Viu obrin a la societat el termini per presentar candidatures de persones i col·lectius que hagen destacat pel treball en favor del prestigi de la llengua i de la cultura en valencià, especialment en la comarca del Maestrat.Les propostes es poden fer arribar durant el transcurs d’un mes, entre el 18 de febrer i el 18 de març de 2017, al formulari digital habilitat per a l’ocasió, segons es pot llegir en les bases dels premis.Es tracta, segons els organitzadors, d’un format de candidatures populars “que col·loca la societat en primer plànol per contribuir a suggerir qui ha de rebre uns guardons que en els darrers anys han distingit les personalitats i els col·lectius més actius del panorama cultural maestratenc”.El lliurament dels Premis Maestrat Viu se celebrarà a Sant Mateu el dia 20 de maig a les 19h en les instal·lacions del nou Auditori inaugurat fa poc més d’un any. En aquesta quarta edició es commemorarà el 70è aniversari de la desaparició del mestre Antoni Porcar Candel (1904-1947), un dels quatre promotors de la Primera Colònia Escolar Valencianista a Sant Pau d’Albocàsser el 1933, i segons l’estudiosa Francesca Vidal Bellés “el mestre que va donar la paraula als infants”.