Baldoví, sobre la sentència Nóos: ‘Menudalla per a uns i de bades per a l’altra’

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 16:30h

Enric Bataller: “L’ensenyament democràtic" del 'Cas Nóos' és que "cal allunyar-se del discret encant de la Monarquia"



RedactaVeu / EP / Madrid.



El portaveu de Compromís en el Congrés espanyol, Joan Baldoví, ha criticat aquest divendres la sentència del 'Cas Nóos' que, al seu parer, pot resumir-se amb una sola frase: "menudalla per a uns --els condemnats a penes de presó, com Iñaki Urdangarin-- i de bades per a l’altra", en referència a la infanta Cristina.



Per a Baldoví, la resolució de l'Audiència de Palma no ha suposat cap sorpresa perquè tot entra dins del previst. És més, creu que amb la sentència es pot donar l’"objectiu" per "acomplit".



"Resum de la sentència que tots sabíem ja: ‘menudall per a uns i de bades per a l’altra. Objectiu acomplit", ha escrit en un missatge de Twitter, arreplegat per Europa Press.



I a la mateixa xarxa social ha recorregut el també diputat de Compromís en el Congrés espanyol, Enric Bataller, per a qui l’aprenentatge democràtic" del 'Cas Nóos' és que "cal allunyar-se del discret encant de la Monarquia"