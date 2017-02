‘Alboraia, Horta i Litoral’ denuncia els ‘enganys’ i ‘manipulacions’ del Marenostrum 

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 20:15h

La plataforma contra el macrofestival reclama una “major vigilància” per part de la GVA davant la utilització, per part dels organitzadors, d’infografies en què “s’esborra una gasolinera, un espigó, una bassa, edificis, séquies i vials” en la publicitat

Les imatges “enganyoses” utilitzades promocionalment “no fan més que demostrar que aquest lloc no és apropiat per a un Macrofestival i les autoritats autonòmiques haurien d’actuar davant la clamorosa permissivitat de l'Ajuntament d'Alboraia amb el festival”, defensen des de la plataforma ‘Alboraia, Horta i Litoral’.

RedactaVeu / Alboraia



“Aquesta manipulació és la millor demostració que, com denunciem des de desembre, la zona escollida és completament inadequada per a realitzar un macrofestival que pretén acollir 20.000 assistents per dia”, per la qual cosa “reclamem una major vigilància de les autoritats autonòmiques”.



En aquests termes s’expressa la

“Aquesta manipulació és la millor demostració que, com denunciem des de desembre, la zona escollida és completament inadequada per a realitzar un macrofestival que pretén acollir 20.000 assistents per dia”, per la qual cosa “reclamem una major vigilància de les autoritats autonòmiques”.En aquests termes s’expressa la Plataforma ‘Alboraia, Horta i Litoral’ en un comunicat en què assegura que el Marenostrum Festival2017 -Marenostrum Xperience- es publicita en les xarxes socials i la seua web “amb un caràcter turístic” si bé utilitza una infografia “completament enganyosa”. Sobre aquest aspectes, recorden que les ocultacions i distorsions incloses en la publicitat distribuïda per Marenostrum “no fan més que demostrar que aquest lloc no és apropiat per a un Macrofestival” i demanen que les autoritats autonòmiques intervinguen “davant la clamorosa permissivitat de l'Ajuntament d'Alboraia amb el festival”.



Infografia dels organitzadors del festival.





Vista àeria de la localització del festival.



En concret, la plataforma contrària a l’actual ubicació del festival denuncia que en la seua imatge promocional “s'amplia el perímetre de platges”, i “es presenta el pàrquing d’Alcampo amb una extensió major de la que realment hi ha disponible” i el que és pitjor, “eliminant tot tipus d'edificis i instal·lacions”. Així, defensen que han detectat la supressió o alteració d'una vintena d’elements, “clarament visibles en qualsevol imatge aèria obtinguda per mitjà de Google Earth o un altre programa a l'abast dels usuaris”.



Zona d'acampada sobre una bassa



En primer lloc, en la infografia del festival, segons posa de manifest la plataforma, el càmping -en què els assistents podrien residir fins a 9 dies i que se situa en la part posterior del comercial Leroy-Merlín, al costat del passeig marítim i les casetes dels pescadors- “és un terraplè ocupat, en part, per magatzems i dos recintes tancats en els quals es troba una bassa i una torre de telefonia”. Així, asseguren que la infografia publicitada pel festival “triplica l'escàs terreny disponible” i “ocupa zones en les quals en cap cas es podrà acampar -com el camí públic existent-. “El cas dels camins públics és clamorós, ja que el festival s'apropia de tots ells, situant els accessos al festival en el límit del passeig marítim, ocupant també la resta de vials, en els quals emplaça, per exemple, la infermeria”.



Segons les estimacions d‘’Alboraia, Horta i Litoral’, pel reduït espai disponible “tan sols podria acampar un màxim de 200 persones, un 1% dels assistents esperats en el festival”.



Escenaris al costat d’una gasolinera 24 hores



Pel que fa al pàrquing del centre comercial, “dista molt de l'esplanada diàfana que mostra Marenostrum”, ja que “dibuixen l'escenari principal en l'espai ocupat per un taller mecànic, la tenda de vehicles comercials, i la zona coberta del pàrquing” i l'escenari techno -pròxim a Leroy Merlín- se situaria en el lloc en què esta el túnel de llavat de cotxes.



“Entre tots dos escenaris estaria la Gasolinera d'Alcampo, cosa que implica un evident perill, més encara si recordem que el macrofestival, en anteriors edicions, ha utilitzat focs pirotècnics”, recorden des de la plataforma, que recorda que el tancament de la gasolinera durant el festival, que obri les 24 hores del dia, “implicarà, a més, el pagament de compensacions econòmiques”.





Explanada del càmping previst pels organitzadors.



A més a més, gasolinera, tallers i pàrquings coberts “també desapareixen en altres imatges que s'han distribuït del disseny de l'escenari principal” i part de les esplanades per al públic “estan ocupades per altres instal·lacions - la gran carpa de Leroy Merlín, aparcaments coberts o alguna de les naus de Norauto- són “esborrades” per Marenostrum en la seua publicitat, per la qual cosa “la intenció sembla clara... ”, manifesta la plataforma.



Imatges promocionals de joves en bikini “en una platja no apta per al bany”



Pel que fa a “l’idílic” entorn litoral que la publicitat del festival “ven” amb nombroses imatges de joves en bikini en la platja, la plataforma recorda que el Marenostrum es durà a terme enfront d'un tram de platja no apta per al bany ja que “en uns centenars de metres aboquen aigua sense depurar el barranc del Carraixet i una séquia de reg” protegida per un espigó rocós “que també ha sigut eliminat”.





Platja d'Alcampo.



“L'ajuntament d'Alboraia i Marenostrum pretenen situar en aquest tram de platja competicions de Beach-Futbol i Vòlei-Platja” i la publicitat del festival “duplica la superfície d'arena, per a suggerir que les pistes caben folgadament, encara que en realitat la platja tan sols disposa d'entre 15 i 20 metres d'amplària”. Així mateix, es difumina la proximitat de la V21, separada de la zona comercial per una zona d'antigues hortes ara barrades.



Finalment, la plataforma contrària a la celebració del macrofestival a Alboraia, considera que l'organització “hauria d'aclarir on creu que esperaran els milers d'assistents a l'obertura de portes” ja que si bé està previst ocupar la zona d'aparcament fora de l'horari comercial d'Alcampo i Leroy Merlín -que tanquen a les 10 de la nit- “els organitzadors disposarien de menys de dues hores per a acabar de desplegar el festival entre l'eixida dels vehicles del pàrquing i l'obertura de portes per als 20.000 assistents, que es concentrarien a l'inici del festival a les dotze de la nit”.



Davant tot això, ‘Alboraia, Horta i Litoral’ recorda que els supòsits de publicitat enganyosa estan recolits en les lleis de defensa dels consumidors i que, legalment, la publicitat té valor contractual, “per la qual cosa els enganys publicitaris poden donar lloc a demandes i reclamacions”.





“L'ajuntament d'Alboraia i Marenostrum pretenen situar en aquest tram de platja competicions de Beach-Futbol i Vòlei-Platja” i la publicitat del festival “duplica la superfície d'arena, per a suggerir que les pistes caben folgadament, encara que en realitat la platja tan sols disposa d'entre 15 i 20 metres d'amplària”. Així mateix, es difumina la proximitat de la V21, separada de la zona comercial per una zona d'antigues hortes ara barrades.Finalment, la plataforma contrària a la celebració del macrofestival a Alboraia, considera que l'organització “hauria d'aclarir on creu que esperaran els milers d'assistents a l'obertura de portes” ja que si bé està previst ocupar la zona d'aparcament fora de l'horari comercial d'Alcampo i Leroy Merlín -que tanquen a les 10 de la nit- “els organitzadors disposarien de menys de dues hores per a acabar de desplegar el festival entre l'eixida dels vehicles del pàrquing i l'obertura de portes per als 20.000 assistents, que es concentrarien a l'inici del festival a les dotze de la nit”.Davant tot això, ‘Alboraia, Horta i Litoral’ recorda que els supòsits de publicitat enganyosa estan recolits en les lleis de defensa dels consumidors i que, legalment, la publicitat té valor contractual, “per la qual cosa els enganys publicitaris poden donar lloc a demandes i reclamacions”.