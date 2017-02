Ajuntaments i GVA clamen contra les nul·les inversions de Foment en la línia Xàtiva-Alcoi

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 19:45h

La línia de tren que uneix Xàtiva i Alcoi, passant per diferents poblacions de la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat i l'Alcoià, continua en un punt mort, com des de fa anys. Aquest servei ferroviari no funciona correctament, les errades s'acumulen diàriament. El passat octubre La Veu ja es va fer ressò del tren que es va quedar aturat a 200 metres de l'estació d'Ontinyent, ja que en aquell moment els usuaris que havien de baixar en aquesta parada van acabar fent eixe trajecte il·luminant-se amb els mòbils. Però les mancances continuen repetint-se regularment, com és el cas dels retards, que habitualment són de pocs minuts, però aquesta mateixa setmana les persones que estaven esperant el tren a Ontinyent en direcció a Xàtiva van haver d'esperar mitja hora, patint el conseqüent fred, ja que aquesta estació en moltes ocasions es troba tancada.Per totes aquestes raons i moltes més hi ha hagut protestes diverses al llarg dels anys canalitzades a través de la Plataforma ‘Salvem el tren’ , amb concentracions diverses, concerts, tallant el carrer Xàtiva de València (just davant l'estació) o fent una performance amb gent disfressada d'època, per fer palès que aquest tren encara funciona com fa molts anys, i un bon exemple són els seus horaris amb quatre trens al dia durant la setmana i encara menys dissabte.Però cap d'aquestes reivindicacions ciutadanes no ha servit per a res. Fins i tot, hi ha hagut peticions per part dels diferents consistoris implicats, però la línia de tren continua com sempre, és a dir, com fa molts anys, amb un servei amb moltes mancances.Aquest divendres, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha mostrat el total suport del Consell per a exigir al govern estatal l'adequació i modernització d'aquesta línia, que tal com expliquen a un comunicat “és competència exclusiva de l'Estat”, en aquests termes s'ha mostrat la consellera que s'ha reunit amb els alcaldes d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, Xàtiva, Roger Cerdà, i Alcoi, Toni Francés.