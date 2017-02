Bioparc projecta construir un parc aquàtic adjacent

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 00:00h

L'empresa Rain Forest ha proposat a l'Ajuntament de València la construcció d'aquest espai amb una inversió de fins a 15 milions

EP / València.



L'Ajuntament de València ha rebut la proposta de l'empresa Rain Forest, que gestiona el Bioparc, de crear un parc aquàtic en una de les parcel·les situades al costat d'aquesta instal·lació, segons ha confirmat aquest dimecres el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, a través d'un comunicat.



Així, ha indicat que l'administració municipal estudiarà el projecte que, segons la companyia, contempla una inversió estimada d'entre 12 i 15 milions d'euros, amb una creació de 50 a 70 llocs de treball directes. Sarrià ha explicat que dins de la concessió del projecte de Bioparc entraven dues parcel·les que fa anys que no tenen ús definit.



Per la seua banda, l'empresa ha explicat que el projecte comptarà amb una superfície de 25.000 metres quadrats. El terrenys estan situats a l'Alqueria del Rei, el Camí del Pouet i la Casa Figuerols, que actualment estan immerses en un pla d'intervenció arqueològica que serà la base per a la realització del posterior projecte constructiu.



Segons que ha explicat Rain Forest en un comunicat, el propòsit és "rehabilitar aquestes edificacions per a ser un gran espai educatiu, amb un alberg, un centre formatiu i una aula de naturalesa, amb l'objectiu de donar continuïtat a la finalitat educativa de Bioparc, conscienciar sobre la necessitat de conservar la naturalesa i l'entorn pròxim".



"Aquesta restauració permetrà posar en valor aquests edificis històrics i possiblement puga ser inclosa en una ruta d'alqueries de la ciutat de València", han indicat.



A més, la resta del disseny està basat en dos elements, l'aigua i l'aire, i totes les experiències giraran entorn d’aquests, ja que es tracta d’"acostar la naturalesa a la ciutat i que els visitants puguen gaudir-la en primera persona".



La "naturalització" d'aquesta zona s'inspira en Àfrica i tindrà un "important component aquàtic", amb rius lents i ràpids, platges fluvials o l'innovador 'canyoning' on persones de diferents edats podran interactuar amb l'aigua. Per l'aire es comptarà amb ponts tibetans, ponts tirolesos i passarel·les des d’on contemplar els paisatges africans de Bioparc des del més alt.



Rehabilitació de les alqueries



Un d'aquests terrenys conté unes alqueries protegides que han de ser rehabilitades, ha recordat Vicent Sarrià, que ha destacat que era "imprescindible, com més prompte millor, que es concretaren els usos d'aquestes parcel·les".



L'edil ha detallat que l'empresa concessionària de Bioparc ha plantejat a l'ajuntament habilitar en una d'elles, en concret, on se situen les alqueries, "un ús encara per desenvolupar, que estaria relacionat amb el caràcter de parc recreatiu o parc aquàtic".



El responsable de Desenvolupament Urbà ha assegurat que el consistori, a través del seu departament, analitzarà la compatibilitat d'aquesta proposta amb els paràmetres urbanístics de la zona. Igualment, ha dit que s’anirà definint l'ús de les alqueries i el projecte en si, ja que "encara s'està en fase de proposta inicial".



"No podem prendre una decisió fins a no conèixer amb més detall l'absoluta compatibilitat amb els paràmetres urbanístics", ha manifestat el regidor. Sarrià ha asseverat que el que es té en aquests moments és "solament un esbós sense desenvolupament" i ha declarat que "en el moment que es conega amb detall, podrà haver-hi una resposta per part de l'equip de govern" local.



Així mateix, ha apuntat que la proposta de Rain Forest es va conèixer aquest dimecres, per la qual cosa ha agregat que encara no pot haver-hi cap decisió. "Són parcel·les en què l'empresa té la capacitat de proposar usos, però els que fins ara s'havien plantejat no eren compatibles amb la qualificació de les parcel·les", ha exposat l'edil.