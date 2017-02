El València Bàsquet arrasa el Gran Canària i s’enfronta al Barça en semis

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 10:45h

Els valencians van ser molt superiors als canaris i van encarrilar el partit en la primera part



Javier Cid / València.



El València Bàsquet va presentar aquest divendres la seua candidatura a la Copa del Rei i es va colar a les semifinals on s'enfrontarà al Barça que es va desfer de l’Unicaja. L’equip valencià va despatxar sense excessives dificultats i amb un joc molt seriós i sense fissures un Herbalife Gran Canària sense espurna ni capacitat de frenar un Bojan Dubljevic que es va erigir comel gran protagonista del partit amb una actuació destacada que va coronar amb 22 punts, onze rebots i 32 de valoració.



Des de l’inici, el pivot montenegrí va ser l’eix de l'atac valencià amb nou dels dotze primers punts que va encaixar un Gran Canària massa fred, amb una posada en escena decebedora i que només va ser capaç d'anotar un parell de cistelles en joc en sis minuts gràcies a McCalebb.



A poc a poc, a base de triples, el València va anar obrint bretxa sense oposició i amb l'única preocupació de les tres faltes comeses per Kravtsov en menys de dos minuts, fins que l'equip insular es va estirar i va ser capaç de deixar en sis punts el seu desavantatge al final del primer quart (23-17).



Però el València, amb un parcial de 12-5 a l’inici del segon quart, va començar a gaudir de rendes elevades i amb molta aportació de la banqueta, movent molt bé la pilota i practicant un bàsquet fàcil i, sobretot, molt efectiu. Pierre Oriola va donar descans a un majestuós Dublevic (quinze punts i sis rebots en dotze minuts) i va quallar una grandíssima actuació amb cinc cistelles en altres tants minuts que van obrir encara més les ferides d'un equip canari sense ànima i que donava massa facilitats en defensa (49-34, min 20).



Amb el pas dels minuts, la diferència va anar creixent i va arribar fins als 21 punts. En eixe moment va arribar el despertar canari amb un parcial de 12-2 que va coincidir amb un baixó valencià i que li va permetre arribar amb vida al quart definitiu (62-50, min 30).



Un triple de Pablo Aguilar i una cistella d'Albert Oliver van col·locar els illencs a sols huit baix amb huit minuts per a jugar, cosa que va fer somiar al seu aficionats. Tanmateix, cinc punts seguits de Guillem Vives van donar aire als valencians, que van ser capaços de respondre cada cistella del seu oponent i gestionar els seus avantatges amb certa comoditat per a segellar la seua presència a semifinals hui contra el Barcelona, que va guanyar l'Unicaja.



Fitxa tècnica:



88 - València Basket (23 + 26 + 13 + 26): Vives (12), Martínez (3), San Emeterio (2), Sikma (6) i Dubljevic (22) -cinc inicial-, Thomas (2), Diot (3), Sato (7), Oriola (14), Sastre (4), Kravtsov (-) i Van Rossom (8).



72 - Herbalife Gran Canària (17 + 17 + 16 + 22): McCalebb (10), Salin (7), Báez (4), O'Neale (4) i Pasecniks (12) -equip titular- Hendrix (5), Oliver (7), Planinic (4), Paulí (-), Kuric (9), Aguilar (7) i Rabaseda (3).



Àrbitres: Martín Bertrán, Conde i Cortés. Sense eliminats



Incidències: Tercers quarts de final de la Copa del Rei de Vitòria disputats al Pavelló Fernando Buesa Arena davant uns catorze mil espectadors.