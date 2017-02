El PSPV ja està a la recerca d’una socialdemocràcia a la valenciana

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 11:00h

‘La via valenciana’ és la convenció d’idees que estan celebrant els socialistes valencians aquest cap de setmana



RedactaVeu / EP / València.



Aquest divendres els socialistes valencians donaren inici a la Convenció d'Idees ‘La Via Valenciana’, que durant tres dies reunirà acadèmics, economistes, polítics, militants i una àmplia representació de la societat civil per a debatre sobre el futur de la socialdemocràcia i sumar aportacions per a reforçar el projecte de progrés dels socialistes al País Valencià.



En el seu discurs d'inauguració, la coordinadora de les jornades i secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Blanca Marín, va convidar tots els participants a aportar les seues idees per a "adaptar les polítiques de segle XX als ciutadans del segle XXI". La trobada organitzada pels socialistes busca "construir una proposta de futur més forta i amb segell propi". Aquest projecte, afegí Marín, “ha d'estar marcat pel diàleg i respecte com a requisits fonamentals en el nou escenari, tal com s'està fent en la Generalitat" i només d'aquesta forma "podem oferir lleialtat amb els ciutadans i recuperar el valor de la política". Finalment va incidir que es tracta d'unes jornades “per a repensar i teixir les idees així com les diferents propostes que servisquen per a construir un projecte més fort”.



Recuperar el valor de la política



El Diàleg d’obertura ha estat a càrrec d’Ignacio Urquizu i el Diputat del PSC, Manuel Cruz, els quals van parlar al voltant del repte de superar la crisi de la democràcia així com de la política.



Per la seua banda, Manuel Cruz apuntà que en l'actualitat "sembla que vivim una crisi de la democràcia, que sembla obligada a una reflexió", però advertí que, "en la societat de l'espectacle actual, el diàleg i el consens no interessen, només en antagonisme". Així mateix, considerà que, amb victòries com la de Donald Trump als EUA, "dóna la sensació que no hem sabut usar la democràcia".





Un moment de la Convenció d'idees.



Per al diputat Ignacio Urquizu, la crisi econòmica i social que ha patit l’Estat "ha produït desconnexió entre el que demandaven els ciutadans i el que produïa el sistema polític" i advertí que "aquells que no s'adapten a les noves exigències, tant a partits polítics, com a sindicats i col·lectius, seguiran ampliant la seua distància". Per a Urquizu existeix "una part de la població que està enfadada" i instà a "empatitzar amb eixa gent" a qui "hem d'ensenyar que hi ha un projecte de futur i que li hem d’oferir una democràcia de més qualitat, una educació més redistributiva, amb zero corrupció, una democràcia transparent, un sistema econòmic més modern i una Europa més social". D'aquesta manera, conclogué, “es podrà donar la volta a la situació i, a tots el que es van quedar orfes, els podem donar resposta".



De la mateixa manera, Urquizu es mostrà optimista i animà la societat a abandonar el pessimisme que es respira “perquè estem vivint una vertadera revolució i anem cap a una societat molt millor”.



Taller Joves Socialistes



Els joves socialistes van ser els encarregats de donar inici a les jornades amb un taller sobre lideratge en xarxes socials que comptà amb les intervencions de Lena Baraza, regidora de Joventut de Xàtiva, Samuel Falomir, tinent alcalde de l'Alcora, Tania Baños, alcaldessa de la Vall d’Uixò i Fran López, alcalde de Rafelbunyol. El taller consistí en microentrevistes on els participants van poder explicar les seues experiències municipals en la xarxa com a eina de participació ciutadana.



La Via Valenciana, nom amb què batejaren aquestes jornades de repensament polític de la socialdemocràcia amb la intenció de recercar una genuïnitat, continua aquest cap de setmana.