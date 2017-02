De Salamanca a Alacant: Compromís reclama els arxius furtats pel franquisme

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 11:15h

Mireia Mollà: ‘Els fons tenen un caràcter patrimonial i familiar i, per això, haurien d’estar ací’



RedactaVeu / València.



Fa unes setmanes era el senador de Compromís, Carles Mulet, qui denunciava que la resposta del govern espanyol davant la petició de retornar als valencians els documents que es troben en l’arxiu de Salamanca de la Guerra Civil era que d’alguna manera no tocava, no procedia.



Per altra banda, el govern del Botànic treballa en una Llei de la Memòria Històrica, una normativa que, entre altres qüestions, a banda de rehabilitar la memòria de les persones que sofrien el feixisme espanyol durant la guerra i la postguerra també atorgarà una protecció a elements diversos, com ara, la seu de la II República espanyola a Petrer, tal com informà aquest diari a finals del 2016. Aquesta llei també protegeix els documents valencians que el franquisme furtà dels consistoris i persones que assenyalaven com a perilloses.



Compromís, a través de la portaveu adjunta a les Corts, Mireia Mollà, està treballant en una proposició no de llei perquè les Corts reclamen a l'Arxiu de Salamanca aquelles fons pertanyents al País Valencià. La documentació, almenys la referent a Alacant, seria gestionada pel projecte ‘Alacant, ciutat de la memòria’, que preveu, entre diverses iniciatives, la posada en valor de la memòria documental, sobretot d'allò esdevingut durant la revolta de part de l'Exèrcit espanyol i la posterior repressió de la dictadura franquista.



“A Catalunya ja se li va reconèixer legalment el dret a posseir aquella documentació amb origen en eixa autonomia. És temps ara perquè, amb un govern autonòmic sensible a aquestes qüestions i que es troba en plena elaboració d'una llei de Memòria Històrica, reclamem el nostre patrimoni documental”, ha considerat la diputada autonòmica i regidora d'Elx, Mireia Mollà.



Compromís considera que el Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica, actualment en projecte a Alacant i que tindrà la seua seu en la Plaça Sèneca, és el lloc ideal per a emmagatzemar els fon,s ja que posarà en valor la memòria documental de l'última ciutat què va caure de la Guerra Civil. Segons l'associació Salvar l'Arxiu de Salamanca, en els registres del centre apareixen més de 2.000 documents pertanyents al País Valencià i, almenys 200 lligalls amb origen en les comarques del sud es troben actualment a Catalunya per equivocació després del compliment de la Llei 21/2005, del 17 de novembre, de restitució a la Generalitat catalana dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.



“Els fons tenen un caràcter patrimonial i familiar i, per açò, haurien d’estar ací i no a Salamanca o Catalunya. Hi ha un component sentimental i de justícia en la petició, però també motivacions culturals i acadèmiques en la recuperació de tots aquests fons”, ha considerat Mollà.