Els centres educatius comptaran amb 20 milions extra per a despeses i menjadors

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 12:00h

Educació i Hisenda signen una transferència de crèdit per a destinar els diners sobrants del Xarxa Llibres a aquests capítols



EP / València.



La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinarà un total de 19.971.828 euros del sobrant del programa Xarxa Llibres a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics. Així consta en un acord de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) pel qual s'autoritzen determinades transferències de crèdit entre capítols i seccions per un import global de 19,9 milions.



En el curs escolar 2016/2017, Educació havia destinat un total de 5,5 milions d'euros al programa de banc de llibres per a centres privats concertats, en el cas d'ensenyament Primari, i de 3,1 milions, per a ensenyament Secundari. Una vegada celebrada la convocatòria de subvencions, s'ha produït un sobrant de 2,4 milions en Primària i d'1,5 en Secundària.



En el cas dels centres públics, el programa Xarxa Llibres del curs 2015/2016 va generar unes disponibilitats pressupostàries de 7,4 milions d'euros en el cas de Primària --s'havien destinat 10 milions-- i de 5,5 en el cas de Secundària --s'havien aportat 6,2 milions--.



El sobrant llançat tant en centres privats concertats com en públics --que ascendeix a 19.971.828 euros-- es destinarà, segons consta en l'acord, a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics corresponents al quart trimestre. Del total, 13,6 milions seran per a Primària i 6,2 per a Secundària.



L'excedent es deu al fet que, al principi, els centres van preveure unes necessitats de reposició de llibres de text majors a les que finalment s'han produït, per la qual cosa una partida important ha pogut retornar a cobrir les despeses de funcionament, han explicat a Europa Press fonts de l'administració educativa.