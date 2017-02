Feixistes ataquen un regidor de la Vila: ‘Hijo de puta, maricón, catalanista’

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 13:00h

El PP ‘ha escalfat el clima’ al voltant de la moció que pretenia deixar només una única denominació oficial per a la població



RedactaVeu / La Vila.



El regidor de Compromís a la Vila (la Marina Baixa) ha denunciat a través del seu mur de Facebook els insults i amenaces que un grup de feixistes li van adreçar dimecres passat pel carrer. Així doncs, el regidor denuncia que ha hagut de suportar que li diguen “hijo de puta, maricón, catalanista”, alhora que li han recordat que “estamos en España”. Aquesta situació ha estat suscitada pel procés de recuperació del nom de La Vila com a denominació única, una proposta que pretén desempallegar-se de l’apel·latiu de “joiosa” i que el PP local, Ciutadans i Gent per la Vila no estan disposats a permetre.



El procés de denominar únicament la població com la Vila “ve de fa temps i compta amb informes de la universitat per dur endavant la moció que teníem en un calaix perquè enteníem que una era una cosa absolutament prioritària”, ha explicat el regidor de Compromís Josep Castiñeria en declaracions a La Veu. Recentment, els regidors de Compromís van mantindre una conversa amb dos regidors del PSPV que els van animar perquè la Vila “s’havia de nomenar amb el topònim oficial”. Aleshores, apunta Castiñeira que, com que “ells en són 9 i nosaltres 3, la podem dur endavant”. Arribats a aquest punt “van preguntar qui duia la moció i la vam dur nosaltres perquè ja la teníem avançada”, una moció que “signaren el PSPV, EUPV i Gent per la Vila”, que conformen el govern local, “i nosaltres”.



Però “en la comissió, Ciutadans ja va dir que no i el PP es va abstindré” afegeix.“De sobte, fa uns dies ens trobem amb declaracions del PP, amb mentides, dient que volem prohibir que la gent diga La Vila joiosa, quan la moció deixa clar que no és així. Ells encapçalen l’escrit amb això, calfen l’ambient a les xarxes i comencen a aparèixer insults en el mur de l’exalcalde del PP”. Aquest insults i actituds envers els regidors els els va retreure Castiñeira en el darrer ple, “els ho vaig dir i sembla que no els importa perquè han deixat tot eixos insults i amenaces”.





Captura del facebook de Josep Castiñeira.



“Ens van titllar de sectaris i catalanistes..., cosa molt molesta”, explica sorprès, perquè, a la Vila, “el PP mai havia fet bandera del catalanisme, però com sabien que Ciutadans anaven a posar-se en contra, han sobreactuat i se’ls n'ha anat de les mans”.



Així, aquest dimecres el regidor creuava pel pont del riu quan “uns començaren a insultar-me i vaig continuar caminant. Fou una història desagradable, encara que no estic preocupat, però sí estic ofès, perquè la cara dels regidors amb qui tenia una relació cordial ara ha canviat. Estic una mica tocat”, reconeix, “perquè les relacions canviaran”. Igualment manifesta que “estic desil·lusionat amb Gent per la Vila perquè en l’últim moment es despenjaren i votaren que no” a la moció.



Ara per ara, el poble mantindrà la doble denominació,“que és el que volíem llevar perquè som l’únic poble de la Marina Baixa que tenim eixa doble denominació. Ací, el PP ha muntat el '2 de mayo' pel canvi de denominació” i conclou que “han vist l’ocasió de posar el dit a l’ull al govern i consolidar el terreny davant de Ciutadans”, qui des de primera hora manifestà que no votaria favorablement la moció de deixar com a oficial la denominació de la Vila, nom amb avals històrics procedents de l’àmbit universitari.