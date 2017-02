Sento, una figura dels tebeos valencians per a adults, passa per 'La Represa'

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 00:00h



RedactaVeu / Godella.



'La Represa', el programa "de trellat" de la ràdio valenciana torna amb una nova edició als ordinadors, ràdios i aparells que reproduïsquen 'podcasting'. En aquesta edició parlen amb Vicent Llobell, més conegut com Sento. Una de les principals figures de la "Nova Escola Valenciana" de tebeos, que va ser pionera de la línia clara durant el boom del còmic per a adults, a l’estat, en els anys 80.



Sento ha treballat en les falles i també va ser el responsable dels dissenys del Parc Gulliver. En l'actualitat, ha tornat a dibuixar amb les novel·les gràfiques dedicades al Doctor Uriel, publicades per Astiberri.



'La Represa' és un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes enregistrat a Godella i que s'emet, entre d'altres, a les ràdios de Mislata, Picassent, Alzira, Cocentaina, Altea i les ràdios universitàries de la UPV i UJI.