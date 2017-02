La dreta de la Vila Joiosa, en evidència: ‘Ací tenim un topònim original i un altre imposat’

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 17:15h

El passat 26 de gener tenia lloc a la Vila Joiosa (la Marina Baixa) el ple en què es debatia la moció presentada per Compromís per normalitzar com a denominació única el nom del topònim en valencià. Aquella moció va propiciara les xarxes socials que el mateix regidor de Compromís, Josep Castiñeira, va retraure a l’exalcalde de la Vila del Partit Popular, ja que aquest, tal com s’ha fet ressò La Veu, va calfar l’ambient a través de les xarxes socials.Finalment, la moció no va eixir endavant, tot i tindre el suport de part de l’equip de govern local, format pel PSPV, EUPV i Gent per la Vila, ja que aquest últims van votar desfavorablement, unint-se al bloc conservador encapçalat pel PP i Ciutadans.Josep Castiñeira va defensar la moció afirmant que “ací tenim un topònim original i un altre imposat”, alhora que deixà clar que “en cap cas la moció parla de prohibir que la gent li diga a la Vila com li done la gana”. La Vila Joiosa “és l’únic poble de la comarca que encara té doble denominació”, és a dir, en valencià i en castellà, però, aquesta segona, segons defèn el regidor, “és una mala traducció”. “És com si a Oliva li digueren Aceituna o a Cullera li digueren Cuchara”.