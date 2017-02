Caturla (PP) revela que CIEGSA ‘contractava gent del partit i d'altres llocs’

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 18:30h

Compromís demana que l’exsecretari autonòmic d’Educació done explicacions pels sobrecostos i la xarxa de clients, entre altres qüestions de l’empresa pública

Obres de la futura escola de Castelló de la Ribera.

Foto: Joanjo Puertos. URL curta



Etiquetes

Caturla, CIEGSA, Compromís



EP / València.



La diputada de Compromís en les Corts Valencianes, Belén Bachero, ha denunciat que l’exsecretari autonòmic d'Educació i exconseller delegat de CIEGSA, Màximo Caturla, "no donat explicacions ni dels sobrecostos ni de la xarxa de clients ni de les responsabilitats dels seus caps pel saqueig de CIEGSA", en la seua declaració davant el jutge del cas Imelsa sobre el funcionament de la contractació en l'empresa pública de construcció de col·legis, tot i que és "una de les peces claus d'aquesta trama corrupta".



En la declaració judicial a la qual ha tingut accés Europa Press i que Caturla va prestar el 19 de gener del 2017 en qualitat d'investigat en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València dins de la peça separada F del cas Imelsa, es desprèn que Caturla va explicar davant el jutge que "CIEGSA no contractava a qui un polític recomanava. Unes vegades es contractava gent del partit i unes altres d'altres llocs".



Sobre aquest tema, la diputada de la coalició ha subratllat en un comunicat que l’exsecretari autonòmic "és una de les peces claus d'aquesta trama corrupta que presumptament va saquejar fons públics amb sobrecostos i es va embutxacar diners procedents de comissions per a la construcció de col·legis", uns diners que ha recordat que "la justícia investiga si van acabar engreixant també les caixes B amb què es finançava el Partit Popular".



Per tant, Bachero ha incidit que es tracta de la declaració “d’un dels màxims responsables" que, al seu judici, "busca exculpar-se dient que tot estava correcte i es feia de manera legal".



La portaveu de la coalició també ha denunciat que Caturla "no ha volgut aclarir el paper que van jugar els seus caps: el conseller d'educació de llavors, Alejandro Font de Mora, o el que era president de la Generalitat, Francisco Camps, mentre es produïa el saqueig de fons públics que ara investiga la justícia".



En concret, Bachero s'ha referit a l'afirmació de l'investigat sobre el fet que "de vegades contractaven gent del PP i unes altres no", una qüestió en la qual considera que "no ha donat les explicacions oportunes, perquè la veritat és que en eixa empresa pública es va crear una xarxa de clients amb sous desorbitats per a dirigents del PP".



42 milions per a 73 treballadors



"Des de la seua creació, CIEGSA va gastar 42,6 milions d'euros per una plantilla mitjana de 73 treballadors i sous que van arribar fins als 84.000 euros del gerent, Javier García Lliberós, marit de l'exconsellera del PP, Alicia de Miguel", ha recordat, en "una indecent utilització dels diners públics per a enriquir als càrrecs del partit".



Així mateix, la diputada ha destacat que Caturla "tampoc ha esclarit el funcionament del càrtel d'empreses de barracons amb el qual es falsejaven contractes a canvi de comissions il·legals. Així, la trama corrupta va poder sostraure 29 milions d'euros amb la precarització dels centres escolars amb barracons".



"Tampoc ha explicat com es va generar el major perjudici a les arques públiques d'aquesta trama, els 1.000 milions de sobrecostos en la construcció de col·legis, el major saqueig de fons públics en època del PP que haurien d'haver anat a parar a escoles i instituts i que van acabar en butxaques corruptes", ha afegit.



Amb tot, la portaveu de Compromís ha expressat la seua "plena confiança" en la justícia i el convenciment de la coalició que la comissió de recerca engegada en les Corts servirà per a "realitzar un bon treball perquè també es depuren responsabilitats polítiques en un greu assumpte que afecta l'educació".