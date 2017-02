Puig destaca que les idees de ‘la Via Valenciana’ són ‘claus per al futur del PSOE’

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 19:00h

Més de 800 participants s'han inscrit en la Convenció que fins demà diumenge reuneix polítics, economistes, catedràtics i societat civil per a debatre sobre el millor projecte per a la societat valenciana.

RedactaVeu / València



“Hui ací estem davant un debat fonamental per al qual serà l'orientació del partit socialista en el futur. Molt més enllà del nominalisme, el que a nosaltres ens importa és el 'què' i la Via Valenciana és açò, començar pel 'què' i després ja veurem el 'qui'”, ha assenyalat el president de la Generalitat i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, instants abans d'assistir al Diàleg “Renovar la socialdemocràcia” en el qual han participat el diputat en el Congrés espanyol i coordinador de la Ponència Política del PSOE, Eduardo Madina, i José Carlos Díez, professor de la Universitat d'Alcalá i també coordinador de la Ponència Econòmica del PSOE. En aquest sentit, ha insistit que “la política de continguts ha d'estar per sobre de la política de l'espectacle” i d'ací la proposta dels socialistes valencians per a dur a terme una Convenció d'Idees “com a gran oportunitat per a ressituar la socialdemocràcia i el socialisme a la Comunitat però també”, ha incidit Puig, “aportant el que puguem al debat d'Espanya”.



Ximo Puig s'ha mostrat molt satisfet per l'alta participació que estan tenint totes les taules de treball, cosa que indica, segons ha assenyalat Puig, “que sí que hi ha una voluntat de repolitització, que la ciutadania sí que prendrà cada vegada més decisions en l'àmbit que la incumbeix: en la construcció de la societat i dels nous models democràtics”. De fet, la Convenció ha registrat ja més de 800 inscrits que, durant tres dies, participen en les més de 30 ponències previstes. Al llarg de les tres jornades, polítics; acadèmics; economistes i representants de la societat civil; sindicats, i membres del Govern valencià com el conseller d'Hisenda, Vicent Soler o la de Sanitat, Carmen Montón, assisteixen a les jornades.





Eduardo Madina i José Carlos Díez.



Per la seua banda, el diputat en el Congrés espanyol i coordinador de la Ponència Política del PSOE, Eduardo Madina, ha qualificat de “molt oportú” el debat que durant aquest cap de setmana està celebrant el PSPV i que, ha assenyalat, “ocorre en un moment d'un debat importantíssim a nivell federal de tot Espanya del PSOE”. De la mateixa manera, ha destacat el paper del partit socialista al País Valencià sense el qual, ha assenyalat, “el futur del PSOE no s'entén”. “Estem esperant les seues aportacions, les seues idees i la seua força perquè el futur del PSOE s'escriurà, en part important, per l'aportació dels socialistes valencians i de Ximo Puig, especialment”.





Convenció d'idees 'La via valenciana'. Foto: PSPV-PSOE.



Sobre la situació de l’Estat, Madina ha apuntat la necessitat de “prendre decisions clau sobre el futur” que han de passar per un “PSOE fort, al servei de la generació d'ocupació, de la competitivitat de la nostra economia, de la cohesió social, del bon funcionament dels serveis públics i de les llibertats dels ciutadans i ciutadanes”. “Aquest és el repte que tenim per davant i és sobre el qual estem debatent en l'elaboració de la ponència marc per al pròxim Congrés Federal” ha explicat.



Per la seua banda, el professor de la Universitat d'Alcalá, José Carlos Díez, ha destacat que el País Valencià s'ha convertit en un dels territoris “dels més dinàmics de la península” amb una “creació d'ocupació més intensa, pròxima al 4%” i amb un Govern com el de Ximo Puig, “plural, honest i que gestiona l'economia millor que el Govern anterior”. En aquest sentit, ha explicat que el debat d'idees del diàleg sota el títol “Renovar la socialdemocràcia”, se centrarà fonamentalment a “com mantenir la creació d'ocupació creant ocupacions de qualitat, amb empreses més innovadores i millor gestionades perquè hi haja salaris i ocupacions dignes”. És més, ha apuntat que açò és necessari també perquè “es puguen pagar pensions dignes”, ja que, segons ha indicat, “la inflació a Espanya està al 3% i el Govern central ha congelat les pensions, per tant, els pensionistes enguany seran un 3% més pobres”. Davant açò, ha indicat que aquest “no és el model que volem els socialistes, sinó que volem treballar per una economia que puge salaris i augmente la recaptació de la seguretat social”.



Taules de treball



La jornada de treball ha començat sobre les 10 del matí amb tres taules de treball que han debatut sobre “Ocupació, creixement i model econòmic”, “Redistribució i igualtat d'oportunitats” i “Valencianisme i Federalisme”. Un total de 18 ponents han pres la paraula en les taules de treball en les quals s'han tractat diferents problemàtiques, com ara la invisibilitat valenciana fora del País Valencià, que no ha sigut solament política sinó també empresarial i sindical.



D'altra banda, en la taula sobre economia s'han afrontat els reptes sobre la importància d'incrementar la productivitat del nostre teixit productiu com a clau per a augmentar la renda per càpita, els salaris o sostenir les pensions. Una altre de les matèries sobre les quals s'ha debatut ha sigut la redistribució i la igualtat d'oportunitats així com la situació de l'Estat de Benestar.