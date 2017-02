Rafa Climent posa l’Elx Parc Empresarial com a exemple a imitar a la resta de territori

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 19:15h

RedactaVeu / Elx.



Elx ha acollit aquest matí una conferència del conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, qui ha destacat del municipi que “té un gran potencial industrial i productiu” i s’ha referit a Elx Parc Empresarial com “el millor parc empresarial de tot Europa i un model a seguir i a exportar a la resta dels nostres territoris”.



Per al conseller, “Elx és un paradigma que hem d’exportar, tenim el millor parc d’Europa i hem d’anar per eixe camí, que siga un paradigma per a tots els parcs que anem fent. Volem demostrar una aposta decidida pel sector de l’agricultura, el de la transformació, l’industrial i posar molta innovació i sostenibilitat perquè ens done eixe equilibri que ens farà aconseguir la cohesió social”.



“El model econòmic pel que aposta el Consell és l'eina per la qual volem revertir la situació actual de precarietat laboral, trobar la cohesió social i guanyar en productivitat i innovació per a crear noves oportunitats d’ocupació estable i de qualitat”, ha explicat Climent, qui ha assegurat que “han estat dos anys de molt de treball per a reestructurar la desfeta del PP, tot i que encara queda molt per fer”, ha apuntat Climent.



L’acte ha estat presentat per la portaveu adjunta de Compromís i diputada en les Corts, Mireia Mollà, qui ha explicat que “l’ampliació del Parc Empresarial és un projecte fonamental d’aquesta legislatura perquè tindrà un importantíssim impacte en la ciutat i seríem, encara més, un punt de referència de la Comunitat Valenciana a l’hora de crear ocupació, desenvolupar iniciatives de base tecnològica, innovadores o verdes, que l’anterior govern valencià del Partit Popular va negar tot i la demanda que existia a Elx. Aquest govern dóna seguretat jurídica a les accions de la Generalitat. És necessari per a l’administració i els empresaris que l’administració done garanties i que s’acaben les èpoques dels amiguismes del PP”, ha assenyalat Mollà, qui ha assegurat que, “per això, aquest conseller es mou tant promovent el canvi de model productiu, l’estímul econòmic, d’economia verda i social”.



A l’acte organitzat per Compromís Baix Segura i per Compromís per Elx, tots hi han estat d’acord en els reptes que vénen i, sobretot, “tenint en compte l’infrafinançament que pateix el territori valencià i la manca d’inversions en infraestructures que farien de la segona comunitat en exportacions, una comunitat més competitiva davant la resta de territoris de l’Estat i Europa”.