Podem també vol ser més genuïnament valencià

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 09:15h

Montiel demanarà celebrar al maig una assemblea valenciana

Podem València (foto d'arxiu).

Foto: Ulisses Ortiz. URL curta



Etiquetes

Antoni Montiel, Podem



RedatcaVeu / EP / València.



Després que la setmana passada Podem triara el seu líder estatal, que acabà erigint de nou Pablo Iglesias i diluint Iñigo Errejón, el candidat amb més representació valenciana entre les candidatures al lideratge de la formació morada i a tenor dels canvis produïts a Vistalegre II, el secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, plantejarà aquest diumenge 19 de febrer, en la reunió de la direcció autonòmica, que la formació celebre una "assemblea valenciana" durant el pròxim mes de maig, amb l'objectiu de "reforçar el treball en la vessant local i millorar la comunicació entre els cercles i les persones responsables del partit a nivell municipal".



Montiel ha traslladat aquesta proposta al Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podem, resultant de l'assemblea de Vistalegre II, un òrgan que ha triat la nova Comissió de Coordinació i ha acordat canvis en la direcció del grup parlamentari al Congrés espanyol. Entre aquests i com a conseqüència dels resultats de Vistalegre II, està la situació en què queda Errejón, qui aquesta setmana deixava de ser portaveu del grup al Congrés espanyol, mentre que altres canvis són la creació de diverses unitats d'estudi i debat. Aquestes mesures s'han aprovat sense vots en contra, segons ha informat Podem en un comunicat.



Així doncs, en aquest consell, el líder de Podem al País Valencià ha destacat la "satisfacció" del conjunt de l'organització per “l’èxit de participació i organització" a Vistalegre II, al mateix temps que ha plantejat la necessitat d'incloure, en l'agenda de la formació, la creació de dos òrgans "previstos en el document organitzatiu aprovat" la setmana passada.



Es tracta, d'una banda, del Consell Plurinacional, on "s'ha de debatre i coordinar la política general respecte de qüestions com el dret a decidir sistemes electorals i altres matèries autonòmiques".



Així mateix, Montiel ha demanat la creació del Consell Territorial en el qual "s'integre també una representació de les secretaries municipals a fi de debatre i acordar línies d'actuació política territorial consensuades".



"Sabem de la importància de reforçar el nostre treball en allò local, millorar la comunicació entre els cercles, les persones responsables del partit a nivell municipal i les regidores i regidors en els municipis on existeixen", ha reivindicat.



Finalment, Montiel ha elevat al Consell que, "en compliment de l'acordat per unanimitat a l'octubre", aquest diumenge 19 de febrer s'adoptarà una data per a la celebració de l'"assemblea valenciana", que plantejarà que puga celebrar-se durant el mes de maig.



"Debat profund i constructiu"



Tot coincidint amb La Via valenciana, la convenció d’idees que està celebrant el PSPV durant aquest cap de setmana a València, on està tractant de retrobar-se amb una socialdemocràcia genuïnament valenciana, a través de ponències, debats i taules de participació, sorgeix la iniciativa de Podem, que a través del municipalisme també vol reconstruir la formació amb més genuïnitat valenciana



El secretari general de Podem ha destacat la importància “d’activar canals d'escolta i participació" i que l'assemblea autonòmica "puga anar precedida d'un debat profund i constructiu que permeta escoltar els inscrits de tots els racons del territori i arreplegar les seues propostes --i també les seues critiques-- per a posar-les a la disposició dels qui vulguen contribuir a construir col·lectivament un projecte amb identitat valenciana pròpia".



Per a aconseguir-ho, Antonio Montiel ha demanat al reelegit com a secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, la "col·laboració i suport necessari" de cara a desenvolupar l'assemblea en els terminis que acorde l'organització valenciana.