Fira València aspira a batre rècords d’assistència

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 00:00h

De dilluns a divendres s’exposaran 1.000 marques de ceràmica, bany i cuina en Cevisama



EP / València.



Fira València es prepara per a rebre durant aquesta setmana prop d'1.000 marques de ceràmica i bany en Cevisama, enguany, al costat de marques de cuina en la fira Espai Cuina-SICI i el nou saló de materials per a la reforma Promat. Les tres cites oferiran més de 133.000 metres quadrats de superfície expositiva i esperen rebre visitants professionals d'un centenar de països.



La triple convocatòria, sota el segell 'Ens veiem a València 2017', desplegarà, fins a divendres que ve 24 de febrer, l'oferta de prop d'un miler de marques expositores procedent de 38 països que ocuparan deu pavellons, segons ha informat el recinte firal en un comunicat.



Cevisama suposa per a Fira València una de les cites internacionals de caràcter professional més rellevants que se celebren a l’Estat pel seu "fort impacte econòmic positiu en el seu entorn". De fet, l'entitat assegura que, per al sector, aquests aparadors suposaran ocupar més de 20.000 habitacions d'hotels, 40.000 carreres de taxi o 50.000 coberts de restaurants en la ciutat.



En la seua 35a edició, Cevisama presenta "xifres de rècord", amb un increment del 18% en la seua ocupació comercial i un total de 721 marques de 38 països, amb les quals espera superar els 78.000 visitants professionals propis i "trencar la barrera" dels 15.000 compradors internacionals.



Com a novetats, enguany ha recuperat diverses marques ceràmiques i ha potenciat el sector del bany per a presentar més de 200 novetats que "marcaran la innovació en el sector".



Única fira centrada en cuina



A aquesta oferta "potent" s'uneix la segona edició d'Espai Cuina-SICI, una fira professional de mobiliari, electrodomèstics i equipament per a la cuina que reuneix 125 marques espanyoles, italianes i alemanyes en "l'única fira professional d'aquest caràcter que se celebra a Espanya", segons l'organització.



Fira València tanca el cercle entorn del canal d'arquitectura, rehabilitació, reforma i instal·ladors amb la primera edició de Promat, el Saló Professional de Materials i Tecnologia per a Projectes i Reformes.



Aquesta cita es configura com un "contenidor d'innovació" amb la presència de 82 marques "capdavanteres" en sòls, tarimes, revestiments, acabats o tecnologia per a aquest sector i que mostraran les seues novetats del 22 al 24 de febrer.



Paral·lelament, la marca 'Ens veiem a València 2017' desplegarà tota la setmana en Fira València diverses activitats, com una nova edició del Fòrum d'Arquitectura i Disseny. Aquesta proposta reunirà grans noms del sector, com ara el nord-americà David Carson, una "autèntica icona del disseny"; l'arquitecta italiana Benedetta Tagliabue; el cap de projectes de l'estudi internacional d'arquitectura MVRDV, José I. Velasco; el interiorista Pepe Leal, o el director creatiu de Thinkers, Rafa Zaragozá.



En matèria de ceràmica, la mostra 'Trans-fites' exhibirà un projecte de ceràmica 3D de la Universitat d'Harvard (Estats Units) o concursos de disseny ceràmic i de bany de Cevisama Lab i els prestigiosos guardons Alfa d'Or, així com un nou concurs de Disseny d'Interiors al Millor Estand.



Participació d'IKEA



Com a colofó, l'Espai Cuina i Promat han habilitat un 'Àgora' al pavelló 6 de Fira València equipada amb una cuina d'última generació, on es desenvoluparan, al llarg de les cinc jornades, actes com la presentació mundial de l'estudi 'Global Kitchen' de l'Institut Silestone o un 'workshop' entorn del nou model de negoci en aquest sector amb la participació d’IKEA, la plataforma Habitissimo o la marca Xey.



Aquest espai també serà escenari de 'showcooking' a càrrec de xefs com el valencià i Premi Nacional de Gastronomia Javier d'Andrés, Manuel Bigues o el televisiu Diego Ferrer, que cuinarà en directe en l’estand de la marca Antalia.



La solidaritat també tindrà protagonisme en Espai Cuina amb el lliurament de premis del Concurs 'Dis(eño)Capacitat', que reconeixerà la cuina millor adaptada a les necessitats del col·lectiu de discapacitats.



Balls, cants i falles



L'agenda d''Ens Veiem a València' inclou altres activitats a la ciutat, com ara l'exposició de la Biennal Llatinoamericana CIDI d'Interiorisme, Disseny & Paisatgisme, a l'Almudin, i una mostra de ball i cants tradicionals valencians el dimarts 21 de febrer a les 20.30 hores en la plaça de l'Ajuntament de València.



Tots els visitants a Fira València podran contemplar en l'entrada principal una falla i un estand informatiu de l'Ajuntament per a convidar a gaudir de les pròximes Falles 2017, després del reconeixement de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.