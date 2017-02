La V Mostra Internacional de Cinema Educatiu alça el teló al Palau de les Arts

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 09:30h

Aquesta edició comença homenatjant el curt valencià més premiat de la història



EP / València.



La cinquena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) començarà aquest diumenge amb un acte d'inauguració al Palau dels Arts de València que homenatjarà el director del curt Acabe de tenir un somni, Javi Navarro, la pel·lícula valenciana "més guardonada de la història".



La V MICE també donarà a conèixer aquesta vesprada el jurat oficial per a aquesta edició del certamen, presidit per la reconeguda actriu María Rosaria Omaggio (El virgo de Visanteta i La ufanosa andalusa), actualment ambaixadora d'UNICEF a Itàlia pel seu treball social amb la infància, segons ha informat l'organització del festival en un comunicat.



En aquesta edició, el país convidat del certamen és l'Índia, per la qual cosa l'acte d'inauguració comptarà amb la presència de representants de la seua ambaixada a l’Estat.



La Mostra donarà el seu tret d'eixida amb les actuacions a les Arts de Cullereta Teatre, Opera Lakmé, Falla Lepanto de Benetússer (l’Horta Sud), el grup de dansa moderna Beat Crew, la batucada Asprona Tymbals i els xiquets del CEIP Ciutat Artista Faller.



Com a colofó, la inauguració projectarà els curts Daarvtha del director Nishan Roy Bombarde en estrena absoluta a Europa, seguit per Per sempre Beatles del CEIP La Font de la Canyada, a Paterna (l’Horta Oest), XSSSST del CEIP Vicente Lli Ferrándiz i Fugitius habituals de CPEE Raquel Payà, de Dénia (Marina Alta). El festival es perllongarà fins a diumenge que ve, 26 de febrer, en diverses seus.